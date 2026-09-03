Tân CEO Apple John Ternus tài giỏi cỡ nào: Từ "kình ngư" đại học tới người thiết kế phần cứng cho iPhone, AirPods, Mac

Ngày 20/4/2026, Apple công bố cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất trong hơn một thập kỷ. John Ternus, 51 tuổi, Phó chủ tịch cấp cao mảng kỹ thuật phần cứng, sẽ thay Tim Cook ngồi ghế CEO từ ngày 1/9/2026. Giữa hàng loạt bài viết về tiểu sử ông, có một dòng khiến mạng xã hội chú ý: trước khi là kỹ sư, Ternus từng là vận động viên bơi lội thi đấu.

Môn thể thao này đem lại cho ông thứ rất cần thiết cho một CEO tương lai: sự kỷ luật.

Kình ngư thắng hai nội dung ngay năm nhất

Ternus bơi cho đội tuyển Đại học Pennsylvania trong thập niên 1990. Năm 1994, khi còn là sinh viên năm nhất, tờ Daily Pennsylvanian ghi nhận ông thắng cả hai nội dung 50 tự do và 200 hỗn hợp cá nhân trong một trận đối kháng với Swarthmore College.

Cũng ngay trong năm đầu tiên đó, ông được trao huy hiệu varsity, tức chính thức góp mặt trong danh sách những vận động viên từng thi đấu cấp đội tuyển của trường ở môn bơi và lặn nam. Theo lời một đồng đội cũ tên Brown, Ternus chuyên các nội dung bơi ngửa và tự do cự ly ngắn, tức những nội dung đòi hỏi sức bùng nổ trong thời gian rất ngắn.

Thứ môn bơi thực sự dạy: kỷ luật không có khán giả

Đây mới là phần đáng nói. Brown mô tả lịch tập của đội đòi hỏi sự kỷ luật liên tục. Trong kỳ nghỉ đông, thay vì về nhà nghỉ ngơi, các tuyển thủ bay sang Florida tập trung tập luyện hai buổi mỗi ngày, rồi quay lại thi đấu các trận đối kháng và mùa giải chính.

Ông kể lại nguyên tắc của quãng thời gian đó bằng một câu ngắn gọn: phải tự ép mình gắng hết sức mỗi ngày, và phải duy trì đều đặn.

Bơi lội là môn thể thao cá nhân. Không có đồng đội gánh hộ, không có khán giả cổ vũ trong buổi tập lúc năm giờ sáng. Thành tích được quyết định bởi vài phần trăm giây, tích lũy từ hàng nghìn vòng bể lặp đi lặp lại. Đây là dạng kỷ luật khác hẳn kỷ luật của môn đồng đội, bởi nó không đến từ áp lực xã hội hay tiếng hò reo, mà đến từ chính người trong cuộc.

Cậu sinh viên suýt làm hỏng máy phay của trường

Chân dung Ternus thời sinh viên không chỉ có kỷ luật. Bạn học và đồng đội nhớ về anh với ba đặc điểm: kỷ luật, điềm tĩnh và khiếu hài hước dễ chịu. Một người bạn tên Feehery kể rằng Ternus còn tham gia đội ultimate frisbee phong trào, có nhiều nhóm bạn khác nhau khắp trường, và nhận xét rằng John chơi rất vui thời đại học nhưng luôn biết vạch ranh giới ở đâu.

Có một chuyện đáng nhớ hơn cả thành tích. Năm cuối đại học, Ternus suýt làm hỏng chiếc máy phay CNC đầu tiên và cũng là duy nhất của trường lúc bấy giờ. Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp Penn Engineering năm 2024, chính ông kể lại với giọng đùa rằng vụ đó khá kịch tính, và cả năm ấy bạn bè gọi ông là "Crash", nghĩa là đâm đụng.

Từ bơi lội tới bàn kỹ thuật: leo từng nấc suốt 25 năm

Ternus tốt nghiệp Penn năm 1997 với bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí và cơ học ứng dụng. Đồ án tốt nghiệp của ông là một cánh tay cơ khí hỗ trợ ăn uống cho người liệt tứ chi, điều khiển bằng chuyển động của đầu.

Sau khi ra trường, ông làm bốn năm tại Virtual Research Systems, công ty thuộc làn sóng thực tế ảo đời đầu thập niên 1980 và 1990, chuyên làm kính VR và công nghệ nhập vai. Kinh nghiệm này về sau trở nên hữu ích khi Apple phát triển Vision Pro.

Năm 2001, ông gia nhập nhóm thiết kế sản phẩm của Apple, khởi đầu chỉ với việc làm màn hình rời cho máy Mac. Đến năm 2013, ông lên Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng, phụ trách AirPods, Mac và iPad. Năm 2020 ông nhận thêm mảng phần cứng iPhone. Tháng 1/2021, ông được thăng lên Phó chủ tịch cấp cao kỹ thuật phần cứng và bước vào ban điều hành. Ông cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi máy Mac từ chip Intel sang chip do Apple tự thiết kế, và chính ông là người công bố dòng chip này với thế giới.

Nhìn lại toàn bộ hành trình: 25 năm tại một công ty duy nhất, đi từ chỗ làm màn hình rời tới ghế CEO, không nhảy việc, và không có tấm bằng MBA nào.

Tim Cook nhận xét về người kế nhiệm rằng Ternus có trí óc của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới, và trái tim để lãnh đạo bằng sự chính trực cùng danh dự.

Ternus nhận ghế CEO ở tuổi 51, đúng bằng tuổi Tim Cook khi ngồi vào vị trí này năm 2011. Điều đáng nói ở đây có lẽ không phải chuyện một vận động viên bơi lội trở thành CEO, mà là kiểu năng lực mà cả hai công việc cùng đòi hỏi: làm đi làm lại một việc trong thời gian rất dài, cải thiện từng chút một, và phần lớn thời gian không có ai nhìn.