Thái Lan áp dụng hộ chiếu AI

Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan chính thức ra mắt dự án TH-AI Passport. Dự án đặt mục tiêu giúp tối đa 5 triệu công dân Thái Lan tiếp cận hơn 30 mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của các nhà phát triển hàng đầu thông qua nền tảng AiPASS, bắt đầu hoạt động ngày 31/8.

Theo Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan, những người đăng ký gồm học sinh, sinh viên, người lao động, doanh nhân và người dân tại tất cả các khu vực trên cả nước.

Chương trình hướng tới việc giúp người dùng lựa chọn công cụ AI phù hợp với nhu cầu và ứng dụng vào học tập, công việc, sinh kế, kinh doanh một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan khẳng định hơn 1,3 triệu lượt đăng ký chỉ trong vài ngày đã chứng minh rằng mọi người đã sẵn sàng học hỏi và phát triển cùng với công nghệ. Ảnh: Nation Thailand.

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Chaichanok Chidchob cho biết AI đang nhanh chóng định hình lại nền kinh tế, thị trường lao động, giáo dục và dịch vụ công. Vì vậy, chính phủ cần đẩy nhanh việc chuẩn bị để người dân thích ứng và sử dụng công nghệ phù hợp.

Theo ông Chaichanok, mục tiêu không chỉ là tạo điều kiện tiếp cận công nghệ mới mà còn giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng AI để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất, tạo cơ hội kinh doanh, phát triển đổi mới sáng tạo và duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn của Thái Lan.

Dữ liệu từ Microsoft AI Economy Institute cho thấy trong quý I/2026, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động của Thái Lan sử dụng AI tạo sinh tăng từ 9,1% lên 12,4%, tương đương mức tăng 36,4%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu 17,8% và thấp hơn đáng kể so với Singapore, nơi tỷ lệ sử dụng đạt 63,4%.

“Tôi tin rằng cạnh tranh giữa các quốc gia trong kỷ nguyên tiếp theo sẽ không được quyết định bởi quốc gia nào có công nghệ tiên tiến nhất, mà bởi quốc gia nào thành công nhất trong việc trang bị cho người dân khả năng sử dụng công nghệ. AI chỉ có giá trị khi nằm trong tay những người biết cách sử dụng nó”, ông Chaichanok nói.

Trọng tâm của TH-AI Passport là nền tảng AiPASS, tập hợp hơn 30 mô hình AI từ hơn 14 nhà phát triển hàng đầu trên một hệ thống duy nhất. Ảnh minh họa.

Trọng tâm của TH-AI Passport là nền tảng AiPASS, tập hợp hơn 30 mô hình AI từ hơn 14 nhà phát triển hàng đầu trên một hệ thống duy nhất. Các công cụ phục vụ nhiều chức năng như hội thoại, lập trình, nghiên cứu chuyên sâu, tạo hình ảnh, âm thanh và video.

Người dùng có thể học các khóa AI trên hệ thống trước khi trực tiếp trải nghiệm các mô hình. Họ cũng có thể tích lũy điểm để mở khóa các mô hình cấp Pro, đạt trạng thái Innovator và nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành yêu cầu học tập.

Công dân Thái Lan từ 15 tuổi trở lên có thể đăng ký trước bằng tài khoản Google, Microsoft hoặc Apple và xác minh danh tính qua ứng dụng Thang Rath hoặc ThaID. Các mô hình AI sẽ chính thức được cung cấp khi AiPASS bắt đầu hoạt động ngày 31/8.

Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng TH-AI Passport sẽ giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuẩn bị lực lượng lao động trước những thay đổi của nền kinh tế, xã hội khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi.