AI càng bùng nổ, thiết bị công nghệ càng đắt đỏ

Từ đầu tháng 9, Apple có CEO mới, ông John Ternus chính thức thay ông Tim Cook dẫn dắt tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới. Ngay khi vừa nhậm chức, vị CEO mới đã phải đối mặt với một trong những bài toán hóc búa nhất trong nhiều năm qua của Apple và các tập đoàn công nghệ đó là giá chip nhớ tăng mạnh, đe dọa lợi nhuận của tập đoàn.

Theo Fox Business, ngay trước khi rời ghế CEO Apple, ông Tim Cook đã cảnh báo cổ đông rằng việc tăng giá sản phẩm là điều "không thể tránh khỏi" do chi phí chip nhớ tăng vọt, khi các công ty trí tuệ nhân tạo đang thu gom phần lớn nguồn cung chip nhớ toàn cầu. Riêng chi phí sản xuất mẫu iPhone Pro có thể đội thêm khoảng 270 USD nếu Apple muốn giữ nguyên biên lợi nhuận.

Không riêng Apple, Microsoft cũng nối gót với việc nâng giá các dòng máy chơi game Xbox tăng thêm từ 100-150 USD. ABC News trích dẫn lý giải nguyên nhân của Microsoft đó là do giá bộ nhớ lưu trữ dùng cho máy chơi game đã tăng hơn 2,5 lần.

Sony cũng phải tăng giá máy PlayStation 5 tiêu chuẩn thêm 100 USD sau khi đánh giá thận trọng trước áp lực chi phí ngày càng lớn.

Nếu Apple, Microsoft hay Sony là những cái tên đang phải gánh chịu chi phí tăng cao, thì ở đầu bên kia của chuỗi cung ứng, chính các nhà sản xuất chip nhớ lại là bên hưởng lợi lớn nhất từ cơn sốt này.

Hãng SK Hynix của Hàn Quốc công bố lợi nhuận hoạt động quý IV tăng hơn gấp đôi lên 19,2 nghìn tỷ won (khoảng 13,5 tỷ USD), doanh thu đạt 32,8 nghìn tỷ won, mức cao kỷ lục theo quý, nhờ nhu cầu chip nhớ phục vụ AI tăng vọt.

Một báo cáo của Viện Abundance Institute được Fox Business dẫn lại cho thấy đây là vấn đề mang tính cơ cấu, các nhà sản xuất đang dồn công suất sang chip nhớ băng thông cao phục vụ trung tâm dữ liệu AI, khiến nguồn cung chip nhớ thông thường cho điện thoại, laptop và cả ô tô bị thu hẹp.

Hệ quả của cơn sốt giá này lan tới toàn bộ thị trường. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên doanh số smartphone toàn cầu được dự báo sụt giảm theo năm kể từ 2023. Khi được hỏi Apple sẽ ứng phó ra sao, ông Tim Cook cho biết đang cân nhắc nhiều phương án, kể cả dùng nguồn lực tài chính riêng để hỗ trợ chuỗi cung ứng.

Cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện điện tử toàn cầu. Khi các nhà sản xuất chip nhớ tiếp tục dồn công suất cho các trung tâm dữ liệu, người tiêu dùng phổ thông nhiều khả năng sẽ còn phải làm quen với việc trả nhiều tiền hơn cho những thiết bị công nghệ.