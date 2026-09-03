Nvidia và OneRail ra mắt nền tảng AI hỗ trợ giao hàng nhanh

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Nền tảng này hỗ trợ các nhà bán lẻ đưa ra quyết định nhanh chóng về những phương án giao hàng hiệu quả nhất trên quy mô lớn.

OmniStar cho phép các nhà bán lẻ tận dụng AI để đánh giá toàn bộ các lựa chọn giao hàng và xác định phương án tối ưu cho từng đơn hàng cụ thể, dựa trên nguồn dữ liệu độc quyền của OneRail. Công ty chuyên về dịch vụ giao hàng chặng cuối này cho hay nền tảng mới sẽ giúp các doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể thực hiện giao hàng trên diện rộng và cải thiện biên lợi nhuận, qua đó cạnh tranh với những tập đoàn bán lẻ toàn cầu như Amazon và Walmart.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, các nhà bán lẻ buộc phải bắt kịp nhu cầu tăng cao và đầu tư vào những chuỗi cung ứng linh hoạt để tối ưu hóa hiệu suất. Tuy nhiên, các quy trình thủ công hiện nay thường bị phân mảnh giữa nhà bán lẻ và các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics. Giám đốc điều hành (CEO) của OneRail, Bill Catania, cho biết nếu không thể đưa ra quyết định nhanh chóng, doanh nghiệp sẽ đánh mất biên lợi nhuận. Chi phí cho khâu hoàn tất đơn hàng chặng cuối thường rất cao.

OneRail cho hay trong khi trước đây việc chọn lộ trình tối ưu cho một kiện hàng có thể mất tới 20 phút, thì nền tảng của họ có thể thực hiện tác vụ này chỉ trong hai phút rưỡi nhờ ứng dụng AI. Ông Catania nhận định rằng việc tiết kiệm thời gian này cho phép các nhà bán lẻ vận hành chuỗi cung ứng với quy mô lớn hơn, tốc độ nhanh hơn và độ chính xác cao hơn.

Ông David Daeschler, Giám đốc bộ phận AI tại OneRail, nhận định, đó chính là lúc AI phát huy vai trò. Nó giúp đưa ra các quyết định đó cực kỳ nhanh chóng; và để làm được điều này, phần cứng cũng như phần mềm của Nvidia đóng vai trò then chốt, thực sự giúp hệ thống vận hành hiệu quả trên quy mô lớn. Ông Daeschler cho biết công ty đã bắt đầu hợp tác với Nvidia từ ba năm trước để nghiên cứu các phương thức tích hợp AI vào quy trình logistics.

Trong khi đó, theo bà Azita Martin, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc mảng bán lẻ và hàng tiêu dùng đóng gói tại Nvidia, kết quả đạt được là một lớp hệ thống hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực. Hệ thống này có khả năng điều phối đơn hàng đến đúng đơn vị vận chuyển và phương thức giao hàng với chi phí hợp lý nhất, thay vì phải phụ thuộc vào các quy tắc cố định hay quy trình lập kế hoạch thủ công.

Ông Catania cho biết thêm, nguồn dữ liệu độc quyền của OneRail - bao gồm mạng lưới hơn 12 triệu tài xế và hơn 1.000 đối tác logistics - đang được sử dụng để huấn luyện AI nhận diện các lộ trình và phương án giao hàng hiệu quả nhất.

Còn theo ông Daeschler, điều này mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp khi giúp họ vận hành hiệu quả hơn, còn họ tiết kiệm được chi phí và mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

OneRail cho biết nền tảng của họ đã được triển khai cho một số khách hàng, bao gồm một nhà phân phối lốp xe quy mô lớn. Nhờ sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn với OmniStar, doanh nghiệp này đã tiết kiệm được khoản chi phí tương đương 40 triệu USD trong vòng ba năm. OneRail cũng ước tính tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trên nền tảng sẽ vượt mốc 6 tỷ USD trong quý IV/2026.

Ông Martin cho rằng nền tảng OmniStar sẽ giúp các nhà bán lẻ đưa ra quyết định nhanh chóng hơn nhiều. Theo ông, đối với các nhà bán lẻ, giá trị lớn hơn nằm ở khả năng đánh giá nhiều kịch bản, phản ứng nhanh hơn khi điều kiện thay đổi và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong khâu giao hàng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

OneRail cho biết OmniStar có thể giúp các nhà bán lẻ quy mô nhỏ cạnh tranh hiệu quả hơn về tốc độ và hiệu suất giao hàng. Trước đó, OneRail đã công bố quan hệ đối tác với "ông lớn" FedEx nhằm cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày cho tất cả khách hàng của mình, qua đó gia nhập cuộc đua giữa các nhà bán lẻ trong việc mang đến những lựa chọn giao hàng tốt nhất và nhanh nhất. Ông Catania cho rằng quan hệ đối tác này cũng sẽ giúp OneRail hợp tác hiệu quả hơn với các doanh nghiệp nhỏ.

Về phần mình, ông Daeschler nhận định OneRail và Nvidia đang làm điều tương tự cho lĩnh vực giao hàng giống như cách ChatGPT và Anthropic đã làm với ngôn ngữ. ChatGPT và Anthropic giúp mọi người tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, còn OneRail và Nvidia giúp mọi người có thể thực hiện quy trình giao hàng với chi phí hợp lý. Tất cả đều dựa trên các mô hình gốc và được huấn luyện bằng dữ liệu cũng giống như cách xử lý ngôn ngữ trên internet.