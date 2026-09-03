Từ Bắc vào Nam, mạng lưới 34 Câu lạc bộ Niềm tin số chính thức ra mắt tại KOL Summit 2026

Trong 1 năm qua, Liên minh Niềm tin số đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng một môi trường sáng tạo số tích cực và có trách nhiệm. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) Niềm tin số tại 34 tỉnh, thành trên khắp cả nước, từng bước hình thành một mạng lưới kết nối những người có sức ảnh hưởng từ Bắc vào Nam.

Hình ảnh thành lập của các CLB Niềm tin số trên khắp cả nước

Từ nền tảng này, KOL Summit 2026 trở thành điểm hội tụ của đại diện 34 CLB Niềm tin số địa phương. Trong phiên toàn thể của Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II, đại diện các câu lạc bộ sẽ cùng bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương từ Liên minh Niềm tin số.

Khoảnh khắc này chính thức đánh dấu sự hiện diện của mạng lưới niềm tin số đã được kết nối trên phạm vi toàn quốc. 34 CLB Niềm tin số không chỉ hoạt động riêng lẻ tại từng địa phương mà cùng trở thành những mắt xích trong hệ sinh thái chung của Liên minh Niềm tin số toàn quốc.

Đặt tại từng tỉnh, thành, các CLB Niềm tin số được xem như những “chốt trạm” ngay tại cơ sở, nơi kết nối trực tiếp KOLs, creators với sự đồng hành của cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Liên minh cũng kỳ vọng 34 CLB sẽ trở thành những “cánh tay nối dài”, từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.

Sự xuất hiện của mạng lưới 34 CLB Niềm tin số cũng tạo thêm điểm tựa cho những người có sức ảnh hưởng tại địa phương. Khi có định hướng và sự đồng hành phù hợp, KOLs, creators ở các địa phương có thể lan tỏa những nội dung tích cực, chuẩn mực, đồng thời đưa những câu chuyện của chính nơi mình sống đến gần hơn với công chúng.

Đó có thể là quảng bá văn hóa, du lịch, giới thiệu nông sản hay những nét đặc trưng của quê hương. Sức ảnh hưởng khi ấy không chỉ được đo bằng lượt xem và những con số tương tác, mà còn có thể trở thành động lực để những giá trị địa phương được lan tỏa một cách chỉn chu, đúng hướng và đúng cách.

Nhiều CLB Niềm tin số đã lan tỏa nét độc đáo trong văn hóa, du lịch địa phương ngay trong ngày ra mắt CLB

Song hành cùng đại diện 34 CLB Niềm tin số từ 34 tỉnh, thành, KOL Summit 2026 dự kiến mở rộng về quy mô, quy tụ hơn 500 celeb, KOL, KOC và creator; hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, MCN, nền tảng số và công nghệ; cùng hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, báo chí, tập đoàn và đơn vị truyền thông.

Trong không gian chung ấy, sự góp mặt của các KOLs và đại diện thuộc 34 CLB Niềm tin số địa phương mở ra những kết nối mới giữa các KOLs, creators trên khắp cả nước. Bản sắc riêng của từng cá nhân, từng địa phương cũng sẽ gặp nhau trong dòng chảy chung của hệ sinh thái sáng tạo số đang từng bước được mở rộng, cùng nhau đồng hành trên hành trình kiến tạo niềm tin số.