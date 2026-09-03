Công an TP.HCM “đổi cách nói chuyện” với người trẻ, bắt tay KOL lan tỏa thông điệp tích cực phòng chống cá độ mùa bóng lăn

Bóng đá càng sôi động, những lời rủ rê “đặt một kèo cho vui” càng dễ xuất hiện trên mạng xã hội. Từ câu chuyện đó, Công an TP.HCM đã chọn một cách tiếp cận khá khác: bắt tay cùng KOL để đưa thông điệp pháp luật đến người trẻ.

Trong mùa World Cup 2026 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp với TikToker “Thanh Đau Đầu” thực hiện clip ngắn tuyên truyền pháp luật về phòng chống cá độ bóng đá và tội phạm cờ bạc trên không gian mạng.

Thời điểm đó, không khí bóng đá phủ sóng mạng xã hội. Thay vì đưa ra những thông tin cảnh báo theo cách quen thuộc, PA05 cùng KOL xây dựng một tiểu phẩm ngắn xoay quanh tâm lý khá phổ biến: muốn “thử vận may” bằng một vài kèo cá độ.

Phòng PA05 Công an TP.HCM đã phối hợp xây dựng một đoạn clip tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cờ bạc trên không gian mạng. Ảnh: CA

Trong clip, cán bộ công an trực tiếp đối thoại, giải thích những quy định liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời chỉ ra những hệ lụy pháp lý và kinh tế mà người tham gia có thể phải đối mặt.

Ngôn ngữ đời thường, tình huống gần gũi và cách thể hiện ngắn gọn giúp những quy định vốn dễ bị xem là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Qua clip, cơ quan công an nhắc nhở hành vi đánh bạc trên không gian mạng thông qua website, ứng dụng, mạng xã hội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, người có hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và phạt tiền đến 300 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở nội dung cảnh báo cá độ, mà còn ở cách thông điệp được đưa đến cộng đồng.

Trong thời đại người trẻ tiếp nhận phần lớn thông tin qua mạng xã hội, việc Công an TP.HCM phối hợp với những người có sức ảnh hưởng mở ra một cách truyền tải gần gũi hơn. KOL lúc này không đơn thuần tạo ra nội dung để thu hút lượt xem, mà có thể trở thành cầu nối đưa thông tin chính thống đến cộng đồng.

Từ một tiểu phẩm về cá độ bóng đá, câu chuyện rộng hơn được đặt ra: trên không gian mạng, sức ảnh hưởng cũng đi kèm với trách nhiệm.

Những nội dung được lan tỏa không chỉ cần hấp dẫn, mà còn cần chính xác, có ích và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Đó cũng là cách các cán bộ, công an TP.HCM dùng sức ảnh hưởng đúng cách để lan tỏa những điều tích cực, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn và đáng tin cậy hơn.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững. Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/



