Galaxy Z Fold8 hot ngoài mong đợi nhưng đó lại là tin vui với Apple

Galaxy Z Fold8 tạo sức hút ngoài mong đợi



Galaxy Z Fold8 đang tạo ra một hiện tượng khá đáng chú ý trên thị trường smartphone màn hình gập. Mẫu máy gập dạng sách thế hệ mới của Samsung được cho là nhận được sức hút lớn từ người dùng, thậm chí có những đánh giá cho rằng đây là một trong những smartphone màn hình gập đáng mua nhất hiện nay.

Xét về trang bị, Galaxy Z Fold8 không phải mẫu máy mạnh nhất trong dòng sản phẩm của Samsung. Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu không gian hiển thị lớn hơn cùng hệ thống camera cao cấp hơn. Google Pixel 11 Pro Fold cũng là một đối thủ đáng chú ý nếu xét trên những tiêu chí tương tự.

Tuy nhiên, điều khiến Galaxy Z Fold8 đáng chú ý lại nằm ở sức hút trên thị trường.

Samsung đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục đặt mua đối với dòng smartphone màn hình gập mới. Đáng chú ý hơn, những thông tin mới về hoạt động sản xuất cho thấy nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8 thậm chí có thể đang gây áp lực lên chính Samsung trong việc đáp ứng thị trường.

Nếu những tín hiệu này tiếp tục được duy trì, Galaxy Z Fold8 có thể trở thành một trong những sản phẩm góp phần thay đổi cách người dùng nhìn nhận smartphone màn hình gập.

Và đây chính là điểm mà Apple có thể hưởng lợi.

Galaxy Z Fold8 càng thành công, iPhone Ultra càng có cơ hội

Điều tưởng như nghịch lý là Apple có thể mong muốn Galaxy Z Fold8 bán chạy.

Lý do nằm ở thiết kế và hình thái sản phẩm.

Galaxy Z Fold8 đang đi theo hướng smartphone màn hình gập dạng sách với thiết kế rộng, thay vì tập trung vào kiểu máy gập vỏ sò như Galaxy Z Flip. Đây cũng được cho là hướng thiết kế tương đồng với chiếc iPhone Ultra mà Apple đang phát triển.

Nếu Galaxy Z Fold8 thành công, Samsung về cơ bản đang giúp Apple chứng minh rằng người dùng đã bắt đầu chấp nhận một kiểu smartphone mới. Điều này quan trọng bởi thách thức lớn nhất của một sản phẩm hoàn toàn mới không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở thói quen tiêu dùng.

Apple sẽ phải thuyết phục người dùng rằng smartphone màn hình gập thực sự hữu ích và đáng để thay đổi. Nhưng nếu người dùng đã chứng kiến Galaxy Z Fold8 thành công, rào cản này sẽ thấp hơn đáng kể.

Apple có thể không phải là hãng đầu tiên phổ biến kiểu thiết kế này, nhưng cũng không nhất thiết phải là người đầu tiên.Một vài năm nữa, khi người dùng không còn quá quan tâm chiếc smartphone màn hình gập nào xuất hiện trước, thương hiệu và hệ sinh thái có thể trở thành yếu tố quyết định lớn hơn.

Samsung đang "mở đường" cho Apple?

Trong lịch sử ngành smartphone, Apple nhiều lần bước vào một phân khúc sau khi công nghệ đó đã được các đối thủ thử nghiệm và thị trường bắt đầu hình thành.

Với màn hình gập, Samsung đã đầu tư nhiều năm để xây dựng phân khúc này. Nếu Galaxy Z Fold8 thực sự tạo ra một bước ngoặt về nhu cầu, Apple sẽ bước vào thị trường với một lợi thế mà Samsung không có được khi ra mắt những mẫu Galaxy Fold đầu tiên: người tiêu dùng đã phần nào quen với khái niệm smartphone màn hình gập.

Đó cũng là lý do thành công của Galaxy Z Fold8 có thể được xem như một tín hiệu tốt đối với iPhone Ultra. Một mẫu smartphone màn hình gập dạng sách, có thiết kế mới và được cho là gần với định hướng của iPhone Ultra, đang thu hút sự chú ý lớn.

Tất nhiên, không có gì đảm bảo iPhone Ultra sẽ thành công. Giá bán cao, độ bền, chi phí sửa chữa, độ mỏng của thiết bị hay những giới hạn trong sản xuất đều có thể trở thành rào cản.

Nhưng nếu Apple giải quyết được những vấn đề này, hãng sẽ không còn phải thuyết phục thị trường rằng smartphone màn hình gập có tương lai.

Samsung và các đối thủ đã làm một phần công việc đó.

Vì vậy, câu chuyện đáng chú ý nhất không phải là Galaxy Z Fold8 đang bán chạy đến đâu, mà là việc người dùng đang dần chứng minh rằng họ sẵn sàng chi tiền cho một kiểu smartphone hoàn toàn mới. Và khi Apple bước vào cuộc chơi, hãng có thể là người hưởng lợi lớn nhất từ sự thay đổi trong hành vi đó.