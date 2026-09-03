Việt Nam sở hữu vịnh biển rộng 150.000 ha được ví như 'thiên đường bị lãng quên': có một thứ hiếm có, vừa đón dòng vốn hơn 65.000 tỷ đồng

Nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, Vân Phong sở hữu hệ thống vịnh, đảo, bán đảo và vùng nước kín gió, đồng thời nằm trên các tuyến giao thông quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ. Từ một vùng ven biển giàu tiềm năng du lịch, nơi đây đang được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, với hàng loạt dự án đô thị, du lịch và cảng biển quy mô lớn.

Vùng vịnh rộng 150.000 ha giữa biển và núi

Khu kinh tế Vân Phong có tổng diện tích khoảng 150.000 ha, trong đó khoảng 80.000 ha là mặt nước và 70.000 ha đất liền, đảo. Khu vực nằm trên địa bàn Vạn Ninh và Ninh Hòa, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí này mang đến cho Vân Phong một lợi thế đặc biệt khi vừa có không gian biển rộng, vừa được bao bọc bởi hệ thống núi, bán đảo và đảo. Đây cũng là khu vực có điều kiện thuận lợi để phát triển cảng nước sâu, logistics, công nghiệp, đô thị và du lịch biển.

Trong quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn 2050, Khu kinh tế Vân Phong được xác định là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó kinh tế biển là nền tảng. Cảng trung chuyển container quốc tế, logistics, đô thị, dịch vụ, du lịch và công nghiệp được xác định là những lĩnh vực quan trọng.

Không gian phát triển được chia thành hai khu vực. Bắc Vân Phong được định hướng trở thành đô thị du lịch sinh thái biển cao cấp, trong khi Nam Vân Phong tập trung phát triển đô thị công nghiệp gắn với cảng biển.

Ảnh: Báo Khánh Hoà

Hai đại dự án hơn 65.000 tỷ đồng

Tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án khu đô thị mới Tu Bông và Đầm Môn, với tổng vốn hơn 65.308 tỷ đồng. Đây là hai dự án nằm trong khu vực Bắc Vân Phong, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch.

Trong đó, Khu đô thị mới Tu Bông có quy mô sử dụng đất hơn 2.579 ha, bao gồm hơn 621 ha đất hình thành từ lấn biển, quy mô dân số khoảng 74.700 người. Tổng vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 40.189 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.812 tỷ đồng.

Khu đô thị mới Đầm Môn có diện tích hơn 1.440 ha, trong đó hơn 82 ha là đất lấn biển, quy mô dân số khoảng 28.540 người. Dự án được định hướng phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ và du lịch gắn với cảnh quan biển của Bắc Vân Phong.

Hai dự án có tổng quy mô dân số dự kiến hơn 103.000 người, đồng thời tích hợp các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, lưu trú, thương mại, trường học, bệnh viện và không gian cây xanh.

Từ vịnh biển đến trung tâm kinh tế biển

Không chỉ có hai dự án đô thị, Vân Phong còn được quy hoạch một hệ thống chức năng lớn gồm cảng biển, khu hậu cần cảng, khu công nghiệp, khu đô thị và các khu du lịch.

Theo định hướng quy hoạch, Bắc Vân Phong sẽ có cảng trung chuyển container quốc tế, cảng du lịch quốc tế và các khu dịch vụ hậu cảng. Trong quy hoạch trước đây, cảng trung chuyển quốc tế tại Đầm Môn được tính toán quy mô đến năm 2030 khoảng 290 ha, với giai đoạn tiềm năng có thể mở rộng lên 750 ha.

Hạ tầng kết nối cũng đang được hoàn thiện. Khu kinh tế nằm gần Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam và các tuyến cao tốc kết nối khu vực. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa, cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Khánh Hòa - Đắk Lắk sẽ tạo thêm kết nối giữa Vân Phong với Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Dòng vốn vào khu vực cũng tăng mạnh. Năm 2025, Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp của Khánh Hòa thu hút mới 24 dự án, cùng 8 dự án điều chỉnh, với tổng vốn đăng ký 90.737 tỷ đồng, tăng 9 lần so với năm 2024. Đến cuối năm, 193 dự án đã đi vào hoạt động, đạt doanh thu khoảng 2,3 tỷ USD và xuất khẩu 1,3 tỷ USD.

Với lợi thế về cảnh quan biển, vị trí địa kinh tế và quỹ đất lớn, Vân Phong đang được đặt vào một vai trò mới: không chỉ là một vịnh biển có tiềm năng du lịch mà còn là một cực tăng trưởng kinh tế biển.