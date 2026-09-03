iPhone 18 Pro Max lộ diện

Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến sự kiện tháng 9 thường niên của Apple, sức nóng của dòng iPhone 18 hiện đang ở mức đỉnh điểm. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ tài khoản Fixed Focus Digital uy tín trên mạng xã hội Weibo, bộ đôi iPhone 18 Pro và đặc biệt là iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến những thay đổi ngoạn mục về cả diện mạo lẫn sức mạnh phần cứng. Sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam năm nay hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn với sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình gập được giới công nghệ ngóng chờ bấy lâu.

(Ảnh: MacWorld)

Điểm nhấn đầu tiên thu hút sự chú ý của giới mộ điệu chính là bảng màu hoàn toàn mới. Apple dường như đã quyết định làm mới dòng sản phẩm cao cấp của mình với ba tùy chọn màu sắc gồm đỏ tía (Dark Cherry/Burgundy), xanh da trời (Sky Blue) và đen. Nổi bật nhất trong số đó là phiên bản màu đỏ tía, đóng vai trò là màu sắc chủ đạo (hero color) của năm nay để thay thế cho màu cam vũ trụ trên thế hệ trước, mang lại vẻ đẹp quyền lực và vô cùng khác biệt. Trong khi đó, màu xanh da trời với sắc độ nhẹ nhàng mang hơi hướng ánh bạc sẽ chính thức thay thế cho tùy chọn màu trắng truyền thống vốn đã quá quen thuộc với người dùng.

Không chỉ lột xác về ngoại hình, iPhone 18 Pro Max còn được trang bị "vũ khí" nhiếp ảnh tối tân là hệ thống camera có khả năng thay đổi khẩu độ vật lý. Tính năng đột phá này cho phép ống kính tự động mở rộng khẩu độ tối đa khi chụp trong điều kiện thiếu sáng để thu nhận lượng ánh sáng dồi dào, từ đó mang lại những bức ảnh sắc nét, giảm nhiễu và giàu chi tiết hơn hẳn. Đáng chú ý, Apple sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược phân cấp thiết bị gắt gao khi biến tính năng này thành đặc quyền duy nhất trên mẫu máy đắt tiền nhất là bản Pro Max, tương tự như cách hãng từng ưu ái ống kính tele 5x cho chiếc iPhone 15 Pro Max trước đây.

Dù sở hữu những nâng cấp vô cùng đáng giá, người hâm mộ có thể sẽ phải chờ đợi lâu hơn một chút so với mọi năm để chính thức sở hữu siêu phẩm này. Khác với thông lệ thường mở đặt trước vào thứ sáu ngay sau sự kiện, Apple được cho là sẽ lùi lịch nhận đặt hàng sang thứ bảy, tức ngày 12/9 sắp tới. Thời điểm lô máy đầu tiên chính thức lên kệ và giao đến tay người dùng cũng sẽ được dời sang ngày 19/9. Dù vậy, với ngoại hình bắt mắt và nâng cấp camera mang tính bước ngoặt, hệ sinh thái thiết bị mới của Apple chắc chắn sẽ tiếp tục thống trị phân khúc cao cấp trong dịp cuối năm.

Tham khảo 9to5mac