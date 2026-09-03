Thông tin mới nhất từ Bộ Công an về các vụ án liên quan đến loạt Facebooker, Tiktoker như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải SAPA TV

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: VGP

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa TV. Đây là những vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin cụ thể về tiến trình điều tra từng vụ án.

Khởi tố 5 bị can trong vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng

Theo đại diện Bộ Công an, trong vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn, thường được biết đến với biệt danh Huấn Hoa Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về hai tội danh gồm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, kết quả điều tra ban đầu xác định hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok có dấu hiệu để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Tổng doanh thu tạm tính liên quan hành vi này lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Thông tin về nội dung trên trước đó đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây là diễn biến mới. Cơ quan điều tra đã phát hiện thêm dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình mở rộng vụ án.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Bùi Xuân Huấn bị cáo buộc lợi dụng mức độ ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải lên các tài khoản Facebook và Zalo những nội dung thể hiện rằng bản thân biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Từ các thông tin được đăng tải, một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn với mục đích nhận những con số được giới thiệu là có khả năng trúng lô, đề cao.

Tuy nhiên, sau khi những người này tham gia đánh lô, đề nhưng không trúng và yêu cầu hoàn lại tiền, Bùi Xuân Huấn không trả lại mà bị cho là đã chiếm đoạt số tiền trên.

Trên cơ sở đơn tố cáo, tố giác của các cá nhân liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và hiện tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ án liên quan Phú Lê: Khởi tố 13 bị can về 4 tội danh

Đối với vụ án liên quan Lê Văn Phú, tức Phú Lê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 13 bị can về bốn tội danh.

Các tội danh được điều tra gồm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, bao gồm Lê Văn Phú, về các hành vi liên quan đến kế toán và hóa đơn. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy những hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,4 tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố hai bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương, còn được biết đến với biệt danh “Cô giáo Hương”, về hành vi lừa dối khách hàng. Số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định ở mức hơn 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, một bị can khác đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là tình tiết mới được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình mở rộng vụ án. Theo đại diện Bộ Công an, hành vi này liên quan Nguyễn Thị Nhuần, trú tại Hải Phòng. Người này bị cáo buộc đã liên hệ với các đối tượng nhằm môi giới “chạy án” cho vụ việc liên quan.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhuần để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp tục làm rõ vụ án liên quan Hải Sapa TV

Liên quan vụ án của Hải Sapa TV, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết ngày 24/8, cơ quan chức năng đã công bố thông tin khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi và tình tiết có liên quan.

Bộ Công an: Người nổi tiếng trên mạng không đồng nghĩa với giá trị thực

Từ các vụ án trên, đại diện Bộ Công an cho rằng bên cạnh những lợi ích mà không gian mạng và mạng xã hội mang lại, đây cũng là môi trường tồn tại nhiều nội dung xấu độc, sai lệch hoặc không đúng sự thật.

Cơ quan công an khuyến nghị mỗi người khi sử dụng mạng xã hội cần tự trang bị cho mình một “lá chắn”, luôn giữ sự cảnh giác và thận trọng trước các nội dung tiếp cận trên môi trường trực tuyến.

Một trong những bài học đáng lưu ý là hình ảnh và thông tin gắn với những người nổi tiếng trên mạng xã hội không mặc nhiên phản ánh các giá trị thực. Vì vậy, người dùng cần có kiến thức và khả năng kiểm chứng thông tin trong quá trình tương tác trên các nền tảng.

Bộ Công an đồng thời khẳng định không gian mạng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi trái pháp luật đều sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định.

Cơ quan công an mong muốn người dân tích cực tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh. Mỗi cá nhân, thông qua cách ứng xử và chia sẻ thông tin có trách nhiệm, có thể góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.