Internet tại Việt Nam có tin vui lớn

Theo dữ liệu từ công cụ Speedtest Global Index, Việt Nam đang chứng kiến những bước tăng trưởng vượt bậc về tốc độ Internet, ở cả mạng di động và mạng băng rộng cố định.

Tốc độ tải xuống (Download) trung bình của mạng di động tại Việt Nam được ghi nhận đạt mức 205,58Mbps, tốc độ tải lên (Upload) đạt 35,93Mbps và độ trễ (Latency) chỉ 19ms.

Mức tăng này giúp Việt Nam nhảy 10 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 10 thế giới. Tốc độ tải lên trung vị đạt 35,93 Mbps. Đây là bước tiến đặc biệt đáng chú ý nếu đặt trong diễn biến của Internet Việt Nam trong gần hai năm qua.

Tháng 9/2024, tốc độ Internet di động của Việt Nam mới đạt khoảng 54,17 Mbps, đứng thứ 51 thế giới. Đến tháng 1/2025, tốc độ tăng lên 134,19 Mbps, giúp Việt Nam tăng 15 bậc, lên vị trí thứ 22. Khi đó, tốc độ đã tăng 54% chỉ trong một tháng, từ 86,96 Mbps vào tháng 12/2024.

Thành tích ấn tượng này giúp Việt Nam vượt qua nhiều cường quốc công nghệ như Mỹ (đứng thứ 12) hay Trung Quốc (đứng thứ 13). Trong khi đó, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vẫn tiếp tục duy trì ngôi vương toàn cầu ở bảng xếp hạng di động với tốc độ tải xuống lên tới 663,50Mbps.

Khi đặt cạnh mặt bằng chung thế giới, tốc độ kết nối tại Việt Nam cũng đang vượt so với mức bình quân toàn cầu. Cụ thể, ở mạng internet di động, tốc độ tải xuống trung vị của Việt Nam (205,58 Mbps) cao gần gấp đôi mức bình quân toàn cầu (109,73 Mbps). Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này hiện thuộc về UAE với 663,50 Mbps.

Ở mảng internet băng rộng cố định, Việt Nam tiếp tục củng cố chỗ đứng trong nhóm dẫn đầu khi tiến thêm một bậc lên vị trí thứ 7 toàn cầu. Tốc độ download trung vị đạt 307,11 Mbps, giữ mức ổn định cao so với kết quả 307,36 Mbps của kỳ ghi nhận liền trước.

Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Thành quả của quá trình đầu tư kéo dài nhiều năm

Việc Internet Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng không phải là kết quả của một chiến dịch ngắn hạn, mà là thành quả của quá trình đầu tư kéo dài nhiều năm.

Sự đồng bộ giữa chính sách và đầu tư đang tạo nên một hệ sinh thái hạ tầng số hoàn chỉnh. Đến tháng 8/2026, Việt Nam có khoảng 131,7 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, gần 24,8 triệu thuê bao băng rộng cố định; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 66%, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ bảy thế giới.

Hệ thống trung tâm dữ liệu thương mại cũng phát triển nhanh với 42 trung tâm dữ liệu, tổng công suất thiết kế khoảng 372,75 MW, tạo nền tảng để phát triển điện toán đám mây, AI và các dịch vụ số quy mô lớn. Những con số này cho thấy tốc độ Internet cao không phải kết quả nhất thời mà phản ánh sự trưởng thành của hạ tầng số quốc gia.

Tuy nhiên, việc lọt vào top 10 thế giới mới chỉ phản ánh một phần chất lượng hạ tầng Internet. Thực tế, chỉ số của Ookla được tính dựa trên kết quả đo từ người dùng tự nguyện thực hiện trên ứng dụng Speedtest. Điều đó có nghĩa đây là tốc độ trung vị tại thời điểm đo, chưa phản ánh đầy đủ mức độ ổn định, khả năng duy trì chất lượng trong giờ cao điểm hay sự đồng đều giữa các vùng miền.

Quan trọng hơn, Internet tốc độ cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Một hạ tầng số hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển AI, bán dẫn, điện toán đám mây, đồng thời thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đầu tư vào Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Việc Việt Nam lần đầu tiên đứng trong nhóm quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới vì thế không nên được nhìn nhận như một đích đến, mà là cột mốc khẳng định năng lực đầu tư hạ tầng số của đất nước. Thách thức trong giai đoạn tiếp theo không còn là cải thiện vài bậc trên bảng xếp hạng, mà là biến lợi thế về hạ tầng thành động lực cho tăng trưởng kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên số.