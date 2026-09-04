Công an chỉ ra nguyên nhân lừa đảo biết chính xác họ tên, số điện thoại, địa chỉ cư trú, thậm chí cả thông tin người thân

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Nhiều người mất cảnh giác khi lừa đảo có thể đọc chính xác thông tin cá nhân

Cơ quan Công an thông tin, thời gian gần đây, nhiều người dân đã phản ánh về việc nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, nhân viên ngân hàng hoặc đơn vị giao hàng.

Không ít người bất ngờ với việc các đối tượng có thể đọc chính xác họ tên, số điện thoại, địa chỉ cư trú, nơi làm việc, thậm chí biết cả thông tin người thân. Chính sự chính xác ấy đã khiến nhiều cá nhân tin tưởng, mất cảnh giác và từng bước rơi vào các kịch bản lừa đảo được dựng lên một cách tinh vi.

Công an xã Nguyễn Việt Khái nhấn mạnh, trên thực tế, các đối tượng không tự nhiên có được những thông tin này. Phần lớn dữ liệu được thu thập từ các nguồn lộ, lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng hoặc từ chính những thói quen tưởng chừng vô hại của người sử dụng Internet.

Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, số định danh cá nhân, tài khoản ngân hàng, địa chỉ thư điện tử và nhiều thông tin khác liên quan đến một cá nhân cụ thể đều được xác định là dữ liệu cá nhân và được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, cơ quan Công an chỉ ra, không ít người vẫn vô tư đăng tải hình ảnh thẻ Căn cước, giấy phép lái xe, vé máy bay, hóa đơn giao hàng, giấy báo nhập học hoặc công khai số điện thoại trên mạng xã hội mà không lường trước những rủi ro có thể phát sinh.

﻿ ﻿Công an phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hành vi thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân

Công an xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau thông tin, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân với số lượng rất lớn.

Những dữ liệu này sau đó được sử dụng để phục vụ hoạt động quảng cáo trái phép, cho vay nặng lãi hoặc trở thành nguồn thông tin cho các đường dây lừa đảo công nghệ cao. Đây cũng là lý do vì sao nhiều đối tượng có thể biết khá rõ thông tin của người dân trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các đối tượng không còn thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên như trước. Trước khi tiếp cận nạn nhân, chúng thường nghiên cứu kỹ thông tin, xác định độ tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, thói quen sử dụng mạng xã hội để xây dựng những kịch bản phù hợp.

Khi đã có được lòng tin, đối tượng sẽ tìm cách dẫn dụ nạn nhân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, cài đặt ứng dụng độc hại hoặc chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Trước thực trạng trên, Công an xã Nguyễn Việt Khái khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội; không đăng tải hình ảnh thẻ Căn cước, giấy tờ tùy thân hoặc các tài liệu chứa thông tin riêng tư; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, người dùng các thiết bị di động cần thận trọng khi cài đặt ứng dụng, truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc tham gia các chương trình trực tuyến yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc các tổ chức khác yêu cầu xác minh thông tin, chuyển tiền hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại, người dân cần bình tĩnh kiểm tra, xác minh qua các kênh chính thức.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.