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OpenAI đối mặt hàng loạt vụ kiện ở Canada

| | Kinh tế số

OpenAI và CEO Sam Altman đối mặt 30 vụ kiện mới liên quan vụ xả súng tại trường Tumbler Ridge, với cáo buộc công ty không cảnh báo cảnh sát về nguy cơ bạo lực.

OpenAI đối mặt hàng loạt vụ kiện ở Canada - Ảnh 1.

Biểu tượng của OpenAI. Ảnh: TTXVN

OpenAI và Giám đốc Điều hành Sam Altman đang phải đối mặt với 30 vụ kiện mới liên quan vụ xả súng tại trường Trung học Tumbler Ridge, Canada, hồi tháng 2. Các vụ kiện được đệ trình, thay mặt những học sinh và giáo viên bị thương hoặc chấn thương tâm lý trong vụ tấn công.

Theo luật sư, OpenAI từng xác định Jesse Van Rootselaar là mối đe dọa nghiêm trọng. Đồng thời cấm tài khoản ChatGPT của người này, nhưng không thông báo cho cảnh sát.

Vụ tấn công ngày 10/2 khiến 7 người thiệt mạng tại trường học, sau khi hung thủ sát hại mẹ và anh trai rồi tự sát.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Giám đốc Chiến lược của OpenAI, Jason Kwon, cho biết, công ty đang tiếp cận các vụ kiện liên quan đến Tumbler Ridge "với sự tôn trọng đối với cả quy trình pháp lý và các gia đình cũng như các nạn nhân" và sẽ "tiếp tục tham gia một cách thiện chí".

Ông Kwon khẳng định OpenAI luôn nỗ lực "để xác định các dấu hiệu cảnh báo tiềm tàng về bạo lực nghiêm trọng", đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng ChatGPT.

Theo Minh Long

VTV Online

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