Thẻ ngân hàng ACB, MB sẽ bị khóa tự động trong các trường hợp sau, chủ tài khoản lưu ý

Trong một số trường hợp, để bảo vệ tài sản và thông tin khách hàng, ngân hàng có thể tự động khoá thẻ.

Việc tự động khóa thẻ ATM hay thẻ thanh toán quốc tế là quy định nội bộ của mỗi ngân hàng. Tuy nhiên, theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ngân hàng có quyền tạm khóa tài khoản thanh toán (bao gồm thẻ ATM) của khách hàng trong một số trường hợp nhất định mà không bắt buộc phải báo trước khi tự động khóa thẻ của khách hàng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông tin về các trường hợp thẻ thanh toán/thẻ ATM tự động bị khóa như sau.

1. Nhập sai mật khẩu đăng nhập/mã PIN nhiều lần liên tiếp: Khi khách hàng nhập sai mã PIN hoặc mật khẩu đăng nhập quá nhiều lần liên tiếp (thường là 5 lần) trong thời gian ngắn, hệ thống ACB, MB sẽ tự động khóa thẻ để bảo vệ tài khoản của khách hàng.

2. Phát hiện giao dịch bất thường hoặc cần xác minh: Nếu ngân hàng nghi ngờ có giao dịch gian lận hoặc bất thường trên tài khoản, hệ thống sẽ tự động khóa thẻ để bảo vệ tài khoản của khách hàng.

3. Thẻ hết hạn: Thẻ ATM của MB có thời hạn từ 5-7 năm (thông tin thời hạn thẻ được in trên mặt trước của thẻ). Khi thẻ MB hết hạn, thẻ sẽ tự động bị khóa.

Tương tự, ACB cũng khóa thẻ khi thẻ hết hạn. Thời gian hết hạn tùy thuộc vào từng dòng thẻ khác nhau của ACB.

4. Thẻ không phát sinh giao dịch trong thời gian dài: Với những thẻ không phát sinh giao dịch trong vòng 6 tháng, ACB sẽ tự động khóa thẻ. Trong khi đó với thẻ ATM của MB, nếu khách hàng không phát dịch giao dịch trong vòng 12-18 tháng, ngân hàng sẽ khóa thẻ và không tự kích hoạt lại.

5. Vi phạm quy định của ngân hàng: Trong trường hợp ACB phát hiện khách hàng thực hiện giao dịch/thao tác trái với quy định của ngân hàng, ngân hàng có thể tự động khóa thẻ.

6. Chưa cập nhật thông tin: Chủ thẻ MB, ACB chưa cập nhật sinh trắc học hoặc giấy tờ tùy thân theo yêu cầu mới từ Ngân hàng Nhà nước cũng có thể bị khóa thẻ.

7. Nợ phí: Tài khoản MB không duy trì số dư tối thiểu hoặc chưa thanh toán phí dịch vụ có thể dẫn đến khóa thẻ.

Phải làm sao khi thẻ ngân hàng bị khóa?

Để mở khóa thẻ, bạn có thể thực hiện theo các cách dưới đây.

1. Thao tác trên website, ứng dụng e-bank chính thức của ngân hàng

Mở khóa thẻ thông qua website chính thức hoặc ứng dụng e-bank của ngân hàng là cách thức nhanh chóng và tiện lợi được nhiều người sử dụng. Theo đó, khách hàng không cần di chuyển đến quầy giao dịch của ngân hàng mà vẫn thực hiện yêu cầu mở thẻ mọi lúc, mọi nơi chỉ với thiết bị điện tử như laptop, smartphone, tablet,... Các bước thao tác chung như sau:

- Bước 1: Đăng nhập Website chính thức/ứng dụng e-bank của ngân hàng bằng tài khoản khách hàng đã đăng ký trước đó.

- Bước 2: Trên giao diện sau khi đăng nhập, hãy chọn mục "Thẻ" trên thanh Menu.

- Bước 3: Tiếp theo, chọn mục "Quản lý thẻ" và chọn "Khóa/Mở thẻ".

- Bước 4: Trên cùng một trang, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thẻ ATM của người dùng. Chọn loại thẻ mà khách hàng muốn mở khóa.

- Bước 5: Chọn "Mở khóa thẻ" trong phần thẻ và tiến hành xác nhận thông tin bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký. Sau khi xác nhận, thẻ của khách hàng sẽ được mở khóa thành công.

2. Liên hệ với bộ phận CSKH của ngân hàng

Trong trường hợp không thể mở khóa thẻ, khách hàng có thể liên hệ đến tổng đài CSKH để được hỗ trợ. Ngân hàng sẽ thực hiện xác nhận một số thông tin cần thiết rồi sẽ tiến hành mở khóa thẻ cho chủ thẻ.

(Nguồn: ACB, MB)