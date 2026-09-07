Mới từ ACB: Giải pháp thanh toán doanh nghiệp, hộ kinh doanh và khách hàng đều quan tâm

"Mở rộng thanh toán - Vươn tầm kinh doanh" cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp

Sự gia tăng của khách du lịch quốc tế cùng xu hướng thanh toán số đang đặt ra yêu cầu mới cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong việc đa dạng hóa phương thức thanh toán để phục vụ khách hàng tốt hơn. Bên cạnh tiền mặt và POS, nhiều điểm kinh doanh đang tìm kiếm các giải pháp giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu thanh toán của du khách, đồng thời nâng cao trải nghiệm giao dịch tại điểm bán.

Với QR xuyên biên giới từ ACB, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể nhận thanh toán từ khách hàng trong nước và quốc tế chỉ qua 01 mã QR duy nhất.

Đáp ứng nhu cầu đó, ACB giới thiệu Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới, cho phép doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp nhận thanh toán từ khách hàng trong nước và quốc tế trên cùng một mã QR. Thông qua giải pháp này, khách hàng có thể thanh toán bằng các ứng dụng và mạng lưới thanh toán quen thuộc tại quốc gia của mình, trong khi giao dịch được ghi nhận và chuyển trực tiếp về tài khoản ACB của đơn vị kinh doanh.

Hiện Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới của ACB đã kết nối với các mạng lưới thanh toán tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Campuchia, cho phép các điểm kinh doanh mở rộng khả năng tiếp nhận thanh toán từ khách quốc tế chỉ trên một mã QR duy nhất. Khách hàng quốc tế có thể thanh toán bằng các ứng dụng và mạng lưới quen thuộc tại quốc gia của mình như Alipay+, WeChat Pay (Tenpay), UnionPay, GLN QR, NETS hay ITMX, giúp việc chi tiêu tại Việt Nam trở nên thuận tiện và liền mạch hơn.

Không chỉ mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trong và ngoài nước, giải pháp còn mang lại nhiều lợi ích trong vận hành kinh doanh. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ACB, theo dõi giao dịch minh bạch, quản lý doanh thu và dòng tiền tập trung trên cùng một nền tảng. Qua đó, các đơn vị kinh doanh vừa có thêm cơ hội tiếp cận dòng chi tiêu từ khách quốc tế, vừa nâng cao hiệu quả quản trị trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Miễn phí thanh toán xuyên biên giới cho khách hàng cá nhân

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh mở rộng khả năng đón dòng chi tiêu từ khách quốc tế, Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới của ACB còn mang đến thêm lựa chọn thanh toán cho khách hàng cá nhân tại Việt Nam khi du lịch hoặc công tác nước ngoài.

Các giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới hiện đang được miễn phí.

Thông qua ứng dụng ACB ONE (phiên bản từ 3.53.0 trở lên), khách hàng có thể quét mã QR và thanh toán trực tiếp tại các điểm chấp nhận thanh toán có biểu tượng VietQRGlobal hoặc các điểm bán chấp nhận thanh toán QR thuộc mạng lưới đối tác tại Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Campuchia. Giao dịch được thực hiện trực tiếp từ tài khoản VND với tỷ giá được quy đổi tự động sang đồng tiền của quốc gia sở tại thời điểm thanh toán, mang đến trải nghiệm chi tiêu xuyên biên giới thuận tiện và liền mạch hơn.

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch 24/7 ngay trên ACB ONE với thao tác đơn giản, đồng thời chủ động quản lý chi tiêu thông qua hạn mức thanh toán đã đăng ký với ACB. Đặc biệt, các giao dịch thanh toán QR xuyên biên giới được miễn phí theo chính sách của ACB trong từng thời kỳ, giúp khách hàng tối ưu chi phí khi mua sắm, du lịch hoặc công tác tại nước ngoài.

Ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn ra mắt

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trải nghiệm Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới, ACB triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn ra mắt. Cụ thể như sau:

Khách hàng tham gia chương trình "QR Xuyên Biên Giới - Nhận thanh toán quốc tế – Phí nhẹ hơn nhận thẻ" đăng ký thành công dịch vụ QR Xuyên Biên Giới kể từ ngày 03/09/2026, bao gồm khách hàng Hộ kinh doanh và KHDN: Được Hoàn phí 03 tháng đầu, tối đa 01 triệu đồng/tháng. Sau thời gian này, khách hàng vẫn có cơ hội nhận hoàn phí giao dịch lên đến 01 triệu đồng/tháng khi đáp ứng điều kiện CASA theo quy định của ACB.

Với Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới, ACB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán số, mang đến thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời nâng cao trải nghiệm thanh toán cho khách hàng cá nhân. Thông qua việc kết nối nhiều thị trường trong khu vực trên cùng một nền tảng, ACB kỳ vọng góp phần thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới và đồng hành cùng khách hàng trong các hoạt động kinh doanh, du lịch và giao thương quốc tế.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247