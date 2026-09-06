Kỳ vọng Fed tăng lãi suất sẽ tiếp tục chi phối đồng USD trong tuần tới

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục chi phối đồng USD

Báo cáo của Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm thứ Sáu (4/9) cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn nhiều so với mức dự báo 56.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế; tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục duy trì ở mức 4,1%.

Đáng chú ý, tiền lương theo giờ bình quân chỉ tăng 3,1% so với cùng kỳ, chậm lại từ mức 3,2% trong tháng 7. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn rất ổn định, nhưng không tạo áp lực đến lạm phát.

Mặc dù vậy, việc tăng trưởng việc làm cao hơn nhiều so với dự kiến đã khiến thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 lên 65% từ mức 55% trước khi dữ liệu này được công bố.

Đồng USD nhờ đó cũng bật tăng mạnh vào cuối phiên cuối tuần, thậm chí có thời điểm, chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng lên 99,27, nhưng sau đó lại giảm nhẹ và khép lại tuần qua ở mức 99,16, ghi nhận tăng 0,25% trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên, tính chung tuần qua, đồng bạc xanh vẫn giảm gần 0,5%.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, thị trường đang phản ứng thái quá và chỉ nhìn vào dữ liệu tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và dường như đang ‘bỏ qua’ hai chỉ báo quan trong khác là tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,1% và tăng trưởng tiền lương đang chậm lại, qua đó cho thấy lạm phát đang chậm lại.

Noel Dixon, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại State Street chỉ ra tốc độ tăng lương đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021. “Vì vậy, nếu ông Waller (Thống đốc Fed), ông Warsh (Chủ tịch Fed) và ông Williams (Chủ tịch Fed New York) – những người mà tôi cho là có ảnh hưởng lớn – muốn dựa vào một yếu tố nào đó để đưa ra quyết định, thì họ có thể dựa vào dữ liệu này”, ông nói.

Trên thực tế, xác suất tăng lãi suất trong tháng 9 của Fed hiện đã giảm xuống dưới mức 60% từ mức 65% ngay sau khi báo cáo việc làm tháng 8 được công bố và có thể còn tiếp tục giảm nếu như các dữ liệu về giá tiêu dùng và giá sản xuất tiếp tục cho thấy lạm phát đang chậm lại.

“Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào con số lạm phát cơ bản vào tuần tới và tôi nghĩ thị trường sẽ phản ứng tương ứng”, chiến lược gia Noel Dixon nói thêm.

Quả vậy, dữ liệu lạm phát tháng 8 được xem là yếu tố then chốt quyết định việc liệu Fed có tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 hay không. Thống đốc Fed Christopher Waller hôm thứ Năm (3/9) cho biết, nếu các dữ liệu sắp tới xác nhận áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, ông có xu hướng ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất

Theo đó, dữ liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) dự kiến được công bố vào thứ Năm và dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng (CPI) dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần tới. Các chuyên gia kinh tế dự báo CPI cơ bản sẽ giảm xuống mức 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 2,5% của tháng 7.

Đồng USD vì thế được dự báo sẽ chỉ biến động nhẹ trong các ngày đầu tuần để chờ các dữ liệu này và sẽ nhảy theo nhịp của kỳ vọng tăng lãi suất sau khi các dữ liệu lạm phát được công bố.

Yên Nhật có còn được nâng đỡ?

Trong khi đó, mặc dù giảm khá mạnh trong ngày cuối tuần và khép lại tuần qua ở mức 156,19 JPY/USD, song tính chung đồng yên Nhật đã tăng hơn 3% trong tuần qua, ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn 1 tháng.

Sự mạnh lên của đồng yên chủ yếu nhờ vào kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) sẽ tăng lãi suất vào ngày 18/9 tới sau nhiều lần hối thúc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Kỳ vọng BOJ tăng lãi suất càng được củng cố sau khi Hajime Takata - Thành viên Hội đồng chính sách của BOJ cho biết hôm thứ Tư vừa qua (2/9) rằng, BOJ nên linh hoạt trong việc tăng lãi suất để đối phó với áp lực lạm phát ngày càng gia tăng, thay vì tuân thủ lộ trình cố định sáu tháng một lần như thị trường dự đoán.

Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Tài chính Atsushi Mimura – nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật bản hôm thứ Sáu cho biết ông vẫn duy trì cảnh giác trước các biến động tỷ giá, đồng thời tái khẳng định cảnh báo về việc Tokyo sẵn sàng can thiệp thị trường để ngăn chặn đà giảm quá mức của đồng yên.

Giới chuyên môn cũng cho rằng, kỳ vọng BOJ tăng lãi suất dường như đã được phản ánh vào giá của đồng yên trong tuần qua. Vì thế diễn biến của đồng nội tệ của Nhật trong tuần tới cũng sẽ biến động theo kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, song ngược chiều với đồng USD.

Mặc dù vậy, JPMorgan nhận định rằng, việc đóng các vị thế bán khống đồng yên (với quy mô ước tính từ 16.000 đến 17.000 tỷ yên, tương đương 102,36 tỷ đến 108,76 tỷ USD) có thể đẩy tỷ giá đô la/yên về phạm vi 142-146.