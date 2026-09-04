Báo cáo việc làm Mỹ bất ngờ tăng gấp 3 lần dự kiến, dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất tăng vọt 60%

Ngày 4/9, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết số việc làm phi nông nghiệp Mỹ đã tăng 162.000 (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ) trong tháng 8. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,1% như dự báo. Trước đó, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát chỉ dự đoán mức tăng 53.000 việc làm.

Mức tăng của tháng 8 cũng là con số cao nhất kể từ tháng 3 đến nay.

Chuyên gia kinh tế Chris Rupkey tại Fwdbonds nhận định: “Nhìn chung, thị trường lao động vẫn đang hoạt động tốt và tạo ra hàng nghìn việc làm mới, góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế”.

Báo cáo này phù hợp với đánh giá của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về một thị trường lao động ổn định. Điều đó cũng đồng nghĩa mối quan tâm của ngân hàng trung ương sẽ chuyển sang các báo cáo về lạm phát công bố vào tuần tới. Đây sẽ là những yếu tố quyết định cuối cùng trước khi Fed nhóm họp quyết định lãi suất trong chưa đầy hai tuần nữa.

Thị trường chứng khoán tương lai đa phần giảm điểm sau báo cáo việc làm. Lợi suất trái phiếu kho bạc, đặc biệt các trái phiếu kỳ hạn ngắn, đã tăng mạnh.

Với kết quả vượt xa dự báo, thị trường bắt đầu nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch vẫn đang dự đoán xác suất khoảng 60% khả năng Fed tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Chiến lược gia trưởng Ellen Zentner tại Morgan Stanley Wealth Management cho biết kết quả lãi suất sẽ phụ thuộc vào số liệu lạm phát tuần tới.

Tổng thống Donald Trump gọi báo cáo tháng 8 là "con số việc làm tuyệt vời" và cho rằng Fed nên hạ lãi suất thay vì tăng.

Các nhà hoạch định chính sách thường theo dõi sát sao tỷ lệ thất nghiệp để đánh giá độ ổn định của thị trường lao động. Chỉ số này vẫn ổn định trong vài năm qua và thực tế đã giảm 0,2 điểm phần trăm so với một năm trước.

Một thước đo khác bao gồm những người lao động thoái chí và những người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế đã giảm còn 7,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2025.

Ngành nhà hàng dẫn đầu với 59.000 việc làm mới, trong khi lĩnh vực giáo dục công lập tăng 42.000 việc làm và ngành sản xuất đóng góp thêm 16.000 việc làm. Ngành chăm sóc sức khỏe chỉ ghi nhận mức tăng 13.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng tháng là 32.000 trong 12 tháng trước đó.

Đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động đến số lượng việc làm: các ngành liên quan đến thông tin ghi nhận mức giảm 23.000 việc làm, đưa mức trung bình 12 tháng về con số giảm 8.000.

Thu nhập bình quân mỗi giờ tăng 0,3%, đúng như dự báo chung của thị trường, và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với kỳ vọng.

Kỳ vọng của thị trường về xu hướng lãi suất đã có những biến động trong những ngày gần đây.

Sau những phát biểu tuần trước của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, giới giao dịch đã tính đến khả năng cao là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, những phát biểu trong tuần này của Thống đốc Christopher Waller cùng các quan chức khác đã khiến triển vọng này trở nên thiếu chắc chắn. FOMC vẫn chưa điều chỉnh lãi suất quỹ liên bang kể từ sau ba đợt cắt giảm vào giai đoạn cuối năm 2025.

Các nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ lo ngại sâu sắc hơn về lạm phát, vốn đang cao dai dẳng so với mục tiêu 2%.

Ông Waller cho biết ông ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất chừng nào các báo cáo còn cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt theo từng tháng. Ông Waller cũng khẳng định rằng sẵn sàng tăng lãi suất nếu dữ liệu không chuyển biến tích cực.

Theo CNBC