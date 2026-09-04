Tác giả “Cha giàu, Cha nghèo” nợ 1,2 tỷ đô, khuyên hàng triệu người làm giàu nhưng vẫn cảnh báo: “Đừng làm theo tôi”

Robert Kiyosaki (bên phải) cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Robert Kiyosaki từ lâu được biết đến với những quan điểm đầu tư mạnh mẽ. Tác giả 79 tuổi của cuốn Cha giàu, Cha nghèo thường xuyên khuyên nhà đầu tư không nên nắm giữ quá nhiều tiền mặt. Thay vào đó, ông ủng hộ tích lũy các tài sản như Bitcoin, vàng, bạc và bất động sản.

Kiyosaki cũng từng đưa ra nhiều dự báo rất lạc quan về tiền số. Ông nhiều lần cho rằng Bitcoin cuối cùng có thể đạt mức giá 7 chữ số. Theo lập luận của Kiyosaki, nợ chính phủ gia tăng và sự mất giá của tiền tệ sẽ làm suy giảm sức mua.

Tuy nhiên, chiến lược sử dụng nợ của chính Kiyosaki gần đây cũng thu hút sự chú ý.

Trong chương trình podcast Get Rich Education phát sóng đầu tháng 6, Robert Kiyosaki tiết lộ ông đang gánh khoản nợ khoảng 1,2 tỷ USD.

Kiyosaki nói: “Tôi đang nợ 1,2 tỷ USD”.

Ngay sau đó, ông cảnh báo người nghe không nên đơn thuần bẳt chước chiến lược của mình. Kiyosaki nói: “Bạn không nên làm theo những gì tôi làm”.

Theo Kiyosaki, ông đã nghiên cứu về nợ từ năm 1974. Tác giả này cho rằng nhà đầu tư cần có kiến thức tài chính trước khi sử dụng đòn bẩy.

Dù vậy, con số 1,2 tỷ USD không đồng nghĩa Kiyosaki đang có 1,2 tỷ USD nợ cá nhân không có tài sản bảo đảm.

Trong bài viết đăng ngày 26/8 trên Vanity Fair , bà Kim Kiyosaki, vợ cũ và cũng là đối tác kinh doanh lâu năm của Robert Kiyosaki, cho biết khoản nợ được phân bổ trong các khoản đầu tư bất động sản cùng nhiều đối tác. Danh mục này bao gồm khoảng 1.500 căn hộ.

Bà Kim Kiyosaki nói: “Chúng tôi có rất nhiều khu căn hộ cùng các đối tác. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, đúng là chúng tôi có tất cả những khoản nợ này”.

Theo bà, các khoản vay được gắn với những tài sản thực. Dựa trên những số liệu tài chính do Robert Kiyosaki cung cấp, Vanity Fair ước tính phần nợ thực tế thuộc về cá nhân ông có thể vào khoảng 30-60 triệu USD.

Việc sử dụng nợ cũng phản ánh một quan điểm đầu tư của Kiyosaki. Thay vì dựa vào tiền tiết kiệm, ông chủ trương vay tiền để mua những tài sản có khả năng tạo thu nhập hoặc tăng giá trị.

Kiyosaki cũng áp dụng tư duy tương tự với tiền số. Ông thường xếp Bitcoin cùng vàng và bạc vào nhóm tài sản có khả năng bảo toàn tài sản trong thời kỳ lạm phát và bất ổn tiền tệ.

Ngày 17/3, Kiyosaki tiếp tục khuyên người theo dõi tích lũy Bitcoin, vàng, bạc và Ether trước một cuộc suy thoái tài chính lớn mà ông dự báo có thể xảy ra.

Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy cũng đi kèm rủi ro đáng kể. Khi chi phí vay tăng, giá bất động sản giảm hoặc dòng tiền suy yếu có thể khiến khoản lỗ phình to.

Theo Yahoo Finance



