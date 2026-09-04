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Tướng Nga bị bắn trọng thương

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Thiếu tướng Nikolai Varpakhovich, chỉ huy sư đoàn máy bay ném bom Nga, bị bắn trọng thương gần căn cứ không quân Engels và đang được điều trị tại Moskva.

Thiếu tướng Nga bị bắn gần căn cứ không quân Engels

Thiếu tướng Nikolai Varpakhovich, chỉ huy Sư đoàn Hàng không Ném bom Hạng nặng số 22 thuộc lực lượng hàng không tầm xa của Nga, bị một tay súng đi xe máy bắn hai phát tại tỉnh Saratov sáng 3/9. Vụ việc xảy ra khi ông rời một cửa hàng ở làng Probuzhdeniye, thuộc huyện Engels. Tay súng chưa rõ danh tính sau đó bỏ trốn. Một viên đạn trúng mặt, viên còn lại trúng vào người ông.

Varpakhovich được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, sau đó được chuyển bằng máy bay tới Moskva để tiếp tục điều trị. Các kênh blogger quân sự trên Telegram xác định danh tính người bị thương, song chính quyền Nga chưa chính thức xác nhận.

Tướng Nga bị bắn trọng thương- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nikolai Varpakhovich

Vụ nổ súng xảy ra tại Engels, thành phố cách Moskva khoảng 850 km và là nơi đặt căn cứ không quân Engels-2, một trong những cơ sở hàng không chiến lược quan trọng của Nga. Đây là vụ mới nhất trong loạt cuộc tấn công nhằm vào các sĩ quan quân đội Nga trên lãnh thổ nước này.

Varpakhovich cũng là một trong hai quan chức quân sự Nga bị Ukraine truy tố vắng mặt liên quan đến các vụ tấn công bằng tên lửa. Theo các điều tra viên Ukraine, ông ra lệnh thực hiện cuộc tấn công vào bệnh viện nhi Okhmatdyt ở Kiev ngày 8/7/2024, trong đó tên lửa hành trình Kh-101 đánh trúng bệnh viện. Bộ Y tế Ukraine cho biết 627 trẻ em đang được điều trị tại đây vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Vụ nổ súng nhằm vào Varpakhovich diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công bằng súng và bom nhằm vào các nhân vật quân sự Nga gia tăng trong những tuần gần đây.

Ngày 1/8, 5 người thiệt mạng và ít nhất 19 người bị thương trong vụ nổ tại nhà hàng Balzi Rossi ở Moskva. Mục tiêu được cho là Thượng tướng Aleksandr Chaiko, Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Ngày 13/8, Đại tá Hải quân hạng nhất Robert Shagiev thiệt mạng trong vụ nổ trên đường phố ở Sevastopol. Ông từng là chỉ huy tàu ngầm Zaporizhzhia của Ukraine.

Tuần trước, Trung tá Không quân Sergei Sechkov thiệt mạng và vợ ông phải nhập phòng chăm sóc đặc biệt sau khi thiết bị nổ tự chế đặt trong xe phát nổ tại St Petersburg.

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Theo Phương Anh/VTCnews

VTC News

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