Thống đốc Fed có thông báo bất ngờ về lãi suất

Thống đốc Fed Chris Waller cho biết những tín hiệu gần đây cho thấy cuộc chiến chống lạm phát đang có tiến triển. Nếu các số liệu trong vài tuần tới tiếp tục đi đúng hướng, ông sẽ ủng hộ giữ lãi suất liên bang ở mức hiện tại.

"Tôi sẽ nghiêng về việc ủng hộ giữ mục tiêu lãi suất liên bang ở mức hiện nay", Waller nói, đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào dữ liệu sắp công bố.

Thống đốc Fed Chris Waller.

Fed hiện duy trì lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,5-3,75%. Tại cuộc họp gần nhất hồi tháng 7, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên mức này, nhưng 3 trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết phản đối và muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Quan điểm mới của Waller đáng chú ý bởi được đưa ra không lâu sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams, đồng thời là Phó Chủ tịch FOMC, cũng ghi nhận những tiến triển gần đây trong việc kiểm soát giá cả.

Phát biểu của Waller lập tức tác động đến thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, loại đặc biệt nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất Fed, giảm 0,05 điểm phần trăm xuống 4,33%.

Đồng USD cũng suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt. Yen Nhật nối dài đà tăng mạnh từ phiên trước, tăng gần 2% trong ngày lên 155,60 yen đổi một USD.

Đáng chú ý hơn, nhà đầu tư nhanh chóng hạ kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 16/9. Thị trường hiện đánh giá xác suất tăng lãi suất chỉ còn khoảng 50%, giảm đáng kể so với 59% trước khi Waller phát biểu.

Sự thay đổi này diễn ra chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh khiến thị trường nghiêng mạnh theo hướng ngược lại.

Trong bài phát biểu được theo dõi sát sao tại hội nghị Jackson Hole tuần trước, Warsh đưa ra thông điệp cứng rắn về lạm phát, cho rằng Fed vẫn còn "việc phải làm" nếu tốc độ tăng giá không nhanh chóng hạ nhiệt. Phát biểu này đã khiến giới đầu tư tăng mạnh đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương nối lại chu kỳ tăng lãi suất ngay trong tháng 9.

Lạm phát vẫn là bài toán lớn nhất đối với Fed. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần - thước đo lạm phát được ngân hàng trung ương ưu tiên - hiện tăng 3,7% so với cùng kỳ, cao đáng kể so với mục tiêu 2%.

Lạm phát tại Mỹ đã vượt mục tiêu của Fed trong khoảng 5 năm rưỡi. Tuy nhiên, số liệu PCE tháng 7 thấp hơn dự báo đã khiến Waller có cái nhìn tích cực hơn về xu hướng giá cả. Theo ông, lạm phát cơ bản thực tế có thể đang cải thiện tốt hơn những gì các chỉ số lõi thể hiện.

Điều đó đồng nghĩa Fed đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Tăng lãi suất quá sớm có thể tạo thêm sức ép lên nền kinh tế, trong khi tiếp tục đứng ngoài nếu lạm phát dai dẳng có nguy cơ khiến tốc độ tăng giá neo ở mức cao lâu hơn.

Một dữ liệu đặc biệt quan trọng sẽ xuất hiện trước cuộc họp tháng 9 là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8. Waller thừa nhận lá phiếu của ông sẽ phụ thuộc rất lớn vào báo cáo này.

Thống đốc Fed cho hay: "Quyết định của tôi trong tháng 9 sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ những gì chúng ta biết được về lạm phát tháng 8."

Nếu dữ liệu tiếp tục cho thấy lạm phát tiến gần hơn tới mục tiêu 2%, Waller sẵn sàng ủng hộ giữ nguyên lãi suất. Ngược lại, nếu tốc độ tăng giá bất ngờ nóng trở lại, ông sẽ cân nhắc nâng lãi suất.

"Nếu tiếp tục có tiến triển hướng tới mục tiêu 2%, tôi sẵn sàng ủng hộ giữ lãi suất ở mức hiện tại. Nhưng nếu lạm phát nóng lên, tôi sẽ cân nhắc tăng lãi suất", ông cho biết.

Theo FT﻿