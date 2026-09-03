Giá bạc ngày 3/9 bật tăng tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank

Ngày 3/9, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.236.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.305.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 59,6 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 61,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), bật tăng sau khi lao dốc mạnh xuống 55 triệu đồng/lượng vào ngày 2/9.

Cùng thời điểm, DOJI ghi nhận mức giá 2,26 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,36 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào - bán ra ở mức 2,247-2,319 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 59,92-61,84 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,632 triệu đồng/lượng (bán ra).