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Giá bạc ngày 3/9 bật tăng tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank

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Giá bạc bật tăng sau khi giảm mạnh trong phiên 2/9.

Ngày 3/9, theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.236.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.305.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 59,6 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 61,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), bật tăng sau khi lao dốc mạnh xuống 55 triệu đồng/lượng vào ngày 2/9.

Cùng thời điểm, DOJI ghi nhận mức giá 2,26 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,36 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi Sacombank SBJ có giá mua vào - bán ra ở mức 2,247-2,319 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào - bán ra ở mức 59,92-61,84 triệu đồng/kg. Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,632 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch trên 65 USD/ounce sau khi phục hồi trong phiên trước đó, tương đương 2,074 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 230.000 đồng so với giá bạc trong nước.

Sự giảm giá của đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc đã phần nào giúp giảm bớt áp lực. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams, cho biết có bằng chứng cho thấy lạm phát tiếp tục giảm khi tác động của thuế quan mờ dần, trong khi giá năng lượng tăng cao vẫn chưa lan sang các dịch vụ khác.

Dữ liệu hôm thứ Tư 2/9 cũng cho thấy tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ đã chậm lại trong tháng 8. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo khoảng 2/3 khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này sau những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Kevin Warsh hôm thứ Sáu.

Ở diễn biến khác, giá dầu đã tạm dừng đà tăng sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng các cuộc tấn công mới nhất vào Iran sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đồng thời cho thấy Mỹ sẵn sàng cho các cuộc tấn công tiếp theo, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và hỗ trợ thêm cho kim loại quý.

Khánh Vy

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