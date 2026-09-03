Chiều ý Ukraine, một nước châu Âu tịch thu tài sản Nga nhằm đòi Moscow bồi thường hơn 4 tỷ USD

Ngày 2/9, Na Uy xác nhận đã bắt giữ một tàu Nga theo đề nghị của tập đoàn khí đốt quốc doanh Ukraine Naftogaz, nhằm buộc Nga thực hiện các nghĩa vụ bồi thường còn tồn đọng.

Công ty Ukraine đã theo đuổi các thủ tục pháp lý chống lại Nga từ năm 2016, yêu cầu Moscow bồi thường cho các tài sản của Naftogaz bị tịch thu sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Tháng 4/2023, một hội đồng trọng tài tại La Hay ra phán quyết yêu cầu Nga trả cho Naftogaz 4,22 tỷ USD, cộng lãi và chi phí pháp lý, để bồi thường các tài sản bị tịch thu tại Crimea. Tuy nhiên, Moscow đến nay chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Theo Naftogaz, lệnh bắt giữ tàu được Tòa án Quận Nord-Troms và Senja của Na Uy ban hành ngày 31/8.

Con tàu Professor Molchanov thuộc sở hữu của Nga và được sử dụng cho các chuyến du lịch thám hiểm thương mại, trong đó có các hành trình tới quần đảo Svalbard của Na Uy.

“Nga không thể né tránh trách nhiệm chỉ bằng cách từ chối tuân thủ một phán quyết trọng tài quốc tế”, Sergii Fedorenko, quyền Tổng giám đốc điều hành Naftogaz, nói.

Theo lệnh của tòa, tàu không được phép rời khỏi vị trí hiện tại. Thống đốc Svalbard có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn con tàu bị di chuyển.

Văn phòng Thống đốc Svalbard cho biết trong một tuyên bố rằng con tàu đã bị bắt giữ ngày 2/9 và sẽ được giữ lại tại quần đảo Bắc Cực này cho đến khi tòa án có quyết định khác.

Naftogaz cho biết sẽ tiếp tục tìm cách thu giữ các tài sản của Nga trên toàn thế giới cho đến khi khoản bồi thường được phán quyết dành cho Naftogaz và các công ty khác thuộc Naftogaz Group được thanh toán.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm và thu giữ các tài sản của Nga trên toàn thế giới cho đến khi khoản bồi thường được trao cho Naftogaz và các công ty khác thuộc Naftogaz Group được thanh toán”, công ty nói.

Naftogaz cho biết họ đang phối hợp các biện pháp thực thi trên nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Mỹ, Pháp, Vương quốc Anh và Phần Lan, nơi tài sản của Nga đã bị đóng băng.

Theo Reuters﻿