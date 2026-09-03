Đồng minh 77 năm bất ngờ chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) vừa điều chỉnh mạnh nơi cất giữ dự trữ vàng quốc gia, chuyển khoảng 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada sang London trong bối cảnh cơ quan này lo ngại "bất ổn địa chính trị gia tăng".

DNB ngày 2/9 cho biết mục tiêu của động thái là nâng cao khả năng huy động vàng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. London được lựa chọn bởi vàng lưu trữ tại đây có thể giao dịch dễ dàng hơn so với lượng kim loại quý được giữ tại New York và Ottawa.

"Điều này giúp DNB có thể sử dụng vàng nhanh nhất trong tình huống khủng hoảng", ngân hàng cho biết.

Chủ tịch DNB Olaf Sleijpen khẳng định ngân hàng không kỳ vọng phải thực sự sử dụng lượng vàng dự trữ, song cho rằng việc chuẩn bị vẫn cần thiết nhằm tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc.

"Chúng tôi cho rằng sẽ không bao giờ cần sử dụng số vàng này, nhưng vẫn cần tăng cường khả năng chống chịu và mức độ sẵn sàng", ông nói.

Hà Lan hiện sở hữu tổng cộng 612,4 tấn vàng. Tính đến cuối năm 2025, kho dự trữ này được định giá khoảng 72,2 tỷ euro, khiến vàng trở thành một trong những tài sản quan trọng trên bảng cân đối của ngân hàng trung ương.

Trước khi tái cơ cấu, 31,3% dự trữ vàng của Hà Lan được cất giữ tại New York và 19,7% tại Ottawa. London chỉ nắm 18,1%, trong khi 30,8% còn lại được giữ trong nước.

Sau đợt điều chuyển, tỷ trọng vàng đặt tại Mỹ giảm xuống 18,5%. Canada cũng còn 18,5%. Ngược lại, tỷ trọng tại London tăng mạnh từ 18,1% lên 32,1%, trở thành địa điểm lưu trữ lượng vàng lớn nhất của Hà Lan ở nước ngoài. Tỷ lệ vàng được giữ trong nước vẫn ở mức 30,8%.

Với tổng dự trữ 612,4 tấn, tỷ lệ mới tương ứng khoảng 113 tấn vàng được giữ tại Mỹ, 113 tấn tại Canada và gần 197 tấn tại London. Khoảng 189 tấn còn lại tiếp tục được lưu trữ tại Hà Lan.

Đáng chú ý, việc chuyển 86 tấn vàng không phải là toàn bộ số kim loại quý này được chất lên máy bay hoặc tàu để vận chuyển trực tiếp từ Bắc Mỹ sang Anh.

DNB cho biết quá trình tái cơ cấu được thực hiện bằng cách kết hợp giữa mua bán trên thị trường và vận chuyển vàng vật chất. Cách làm này giúp hạn chế những rủi ro về an ninh, hậu cần và chi phí phát sinh nếu phải vận chuyển trực tiếp hàng chục tấn vàng qua Đại Tây Dương.

Trong phần vận chuyển vật chất, hơn 27 tấn vàng đã được đưa từ Mỹ và Canada về Zeist, nơi Hà Lan lưu giữ một phần dự trữ quốc gia. Sau đó, một lượng vàng tương đương được chuyển từ Zeist sang London.

Cách "hoán đổi" này giúp DNB tránh phải nung chảy và đúc lại các thỏi vàng để đáp ứng những tiêu chuẩn khác nhau giữa các trung tâm lưu trữ và giao dịch.

DNB giải thích, việc kết hợp mua bán với vận chuyển vật chất giúp phân tán những rủi ro liên quan đến việc di chuyển một lượng vàng lớn.

Quyết định cũng cho thấy vai trò đặc biệt của London trong thị trường vàng thế giới. Đây là một trong những trung tâm giao dịch vàng vật chất lớn nhất toàn cầu, nơi các ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính và nhà đầu tư lớn có thể thực hiện giao dịch với quy mô lớn và thanh khoản cao.

Nhìn chung, các ngân hàng trung ương thường phân bổ vàng tại nhiều quốc gia để phân tán rủi ro, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận những trung tâm tài chính lớn.

DNB không cho rằng Mỹ hay Canada không còn là những địa điểm lưu trữ an toàn. Thực tế, sau điều chỉnh, hơn 1/3 dự trữ vàng Hà Lan vẫn nằm tại 2 quốc gia này. Thay đổi chủ yếu giúp danh mục cân bằng hơn và đưa lượng vàng lớn hơn tới nơi có khả năng giao dịch nhanh.

Theo Euronews﻿