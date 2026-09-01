Phát hiện 18.000 tấn vàng tại một quốc gia đã sở hữu 17.500 tấn

Thông tin này được ông Aslambek Germakhanov, Phó Cục trưởng Cơ quan Tài nguyên Khoáng sản Liên bang Nga (Rosnedra), đưa ra ngày 2/9 tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tổ chức ở Vladivostok.

Theo ông Germakhanov, với khoảng 17.500 tấn vàng đã được xác định trong trữ lượng, Nga hiện đứng thứ 3 thế giới về chỉ tiêu này. Xét về sản lượng khai thác, nước này đứng thứ 2 toàn cầu.

Nếu duy trì tốc độ khai thác như hiện nay, lượng vàng nói trên có thể giúp Nga giữ vị trí trong nhóm những nhà sản xuất lớn nhất thế giới trong khoảng ba thập kỷ tới.

Tuy nhiên, 17.500 tấn chưa phản ánh toàn bộ tiềm năng vàng của quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.

Rosnedra ước tính Nga còn sở hữu khoảng 18.000 tấn vàng thuộc nhóm tài nguyên tiềm năng, tức chưa được đưa vào con số trữ lượng có thể khai thác hiện tại. Để chuyển thành trữ lượng chính thức, các khu vực này cần tiếp tục được khảo sát, thăm dò và đánh giá khả năng khai thác về mặt kinh tế.

Theo tính toán của ông Germakhanov, khoảng 8.000-10.000 tấn trong số 18.000 tấn tài nguyên tiềm năng có thể được chuyển thành trữ lượng trong tương lai. Với cách tính thận trọng, nguồn bổ sung này tương đương khoảng 15 năm sản lượng khai thác của Nga.

Điều này đồng nghĩa chỉ riêng trữ lượng đã xác định và phần tài nguyên tiềm năng có khả năng chuyển đổi, Nga có thể sở hữu lượng vàng đủ phục vụ hoạt động khai thác trong nhiều thập kỷ.

Dư địa thậm chí còn lớn hơn nếu tính đến một nguồn vàng lâu nay chưa được tận dụng triệt để.

Theo Rosnedra, một lượng kim loại quý đáng kể vẫn nằm trong các bãi thải hình thành từ hoạt động khai khoáng trước đây và những mỏ nhân tạo. Công nghệ khai thác ở thời kỳ trước khiến một phần vàng vẫn còn sót lại trong đất đá sau quá trình xử lý.

Khi công nghệ tuyển và chế biến khoáng sản ngày càng cải thiện, việc thu hồi số vàng này có thể trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế. Ông Germakhanov ước tính các nguồn thứ cấp như vậy có khả năng bổ sung thêm khoảng 5.000 tấn vào trữ lượng vàng của Nga trong tương lai.

Nếu cộng cả 17.500 tấn trữ lượng hiện tại, 8.000-10.000 tấn có khả năng được bổ sung từ tài nguyên tiềm năng và khoảng 5.000 tấn từ các bãi thải, mỏ nhân tạo, quy mô nguồn vàng Nga có thể lớn hơn đáng kể so với con số đang được ghi nhận.

Thông tin về nguồn tài nguyên vàng được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra từ ngày 1 đến 4/9 tại Vladivostok. Sự kiện năm nay mang chủ đề “Viễn Đông - Phát triển vì lợi ích của người dân”, tập trung vào đầu tư, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế tại vùng Viễn Đông Nga.

Theo Tass﻿