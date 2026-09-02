Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tăng vọt lên 70%, giá vàng được dự báo sẽ xuống mức 4.215 USD/ounce

Bộ Tài chính Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang phát đi những tín hiệu không hoàn toàn đồng nhất tới thị trường tài chính. Tuy nhiên, xét tổng thể, những diễn biến gần đây đang gây bất lợi cho vàng, khi giá kim loại quý quay đầu giảm trong lúc lợi suất trái phiếu tăng trên phạm vi toàn cầu, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia WGC cho rằng Bộ Tài chính Mỹ dường như muốn lợi suất trái phiếu thấp hơn, trong khi mục tiêu quan trọng của Fed vẫn là kéo lạm phát xuống.

Cả hai cơ quan đều không muốn đánh đổi bằng một cuộc suy thoái kinh tế, dù đây có thể là cách trực tiếp nhất để đạt đồng thời hai mục tiêu trên.

"Trong hai cơ quan, Fed có nhiều công cụ hơn", WGC nhận định.

Điều này thể hiện rõ sau bài phát biểu mang tính "diều hâu" của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cuối tuần trước. Lập trường cứng rắn của người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh, phản ánh khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, trong khi giá vàng rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

Giá năng lượng cao khiến giới giao dịch lo ngại về lạm phát. Xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hiện ở mức gần 70%, tăng so với tỷ lệ khoảng 1/3 trước khi ông Kevin Warsh phát biểu tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu.﻿

Áp lực lên vàng càng lớn khi số liệu mới nhất cho thấy lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao. Kết hợp với thông điệp của ông Warsh tại hội nghị Jackson Hole, thị trường gia tăng đặt cược rằng Fed có thể nâng lãi suất trong tương lai gần.

Lãi suất cao thường bất lợi cho vàng bởi kim loại quý không tạo ra dòng tiền. Khi lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có thể nhận được mức sinh lời hấp dẫn hơn từ những tài sản có lãi suất, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Dù vậy, dòng vốn đầu tư vào vàng chưa hoàn toàn đảo chiều. Theo WGC, các quỹ ETF vàng toàn cầu vẫn ghi nhận dòng tiền vào, dù tốc độ đã chậm lại. Vị thế mua ròng trên thị trường tương lai tiếp tục tăng, trong khi mức độ đặt cược vào xu hướng tăng thông qua quyền chọn chỉ giảm nhẹ.

Xét về kỹ thuật, WGC cho rằng vàng đang đối mặt nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi động lực tăng giá ngắn hạn suy yếu, trong khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tiếp tục đi lên.

Trong nhịp phục hồi gần đây, vàng từng tiến sát vùng kháng cự 4.769-4.774 USD/ounce, tương ứng mức "đi lùi" 50% của đợt giảm năm 2026 và vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 5. Tuy nhiên, giá nhanh chóng quay đầu và rơi trở lại dưới đường trung bình động 200 ngày, cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn đi ngang với biên độ rộng.

WGC lưu ý chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày đã hình thành đỉnh, trong khi lượng vị thế mua ròng tăng nhanh. 2 yếu tố này, kết hợp với đà tăng của lợi suất trái phiếu trên thế giới, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của vàng nằm quanh 4.311 USD/ounce, tương ứng đáy giữa tháng 8. Quan trọng hơn là đường trung bình động 55 ngày, hiện nằm quanh 4.215 USD/ounce. WGC cho rằng giá vàng có khả năng tìm được điểm cân bằng tại khu vực này nếu tiếp tục điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, ngưỡng cản đầu tiên nằm quanh 4.474 USD/ounce, tương ứng đường trung bình động 13 ngày. Tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày tại khoảng 4.530 USD.

Nếu vàng vượt trở lại mốc 4.530 USD/ounce, xu hướng ngắn hạn có thể chuyển sang tích cực. Khi đó, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng đỉnh gần nhất 4.696 USD, trước khi thử thách vùng kháng cự mạnh 4.769-4.774 USD/ounce.

Theo Kitco﻿