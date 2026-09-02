Bị Mỹ không kích, Iran lập tức tung đòn đáp trả

Quân đội Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần eo biển Hormuz vào ngày 1/9, tuyên bố rằng chiến dịch này nhằm đáp trả những nỗ lực tấn công tàu thương mại và binh sĩ Mỹ trong khu vực mà phía Iran bị cáo buộc thực hiện.

Sáng 2/9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã hoàn tất đợt ném bom mới nhất nhắm vào Iran, tuyên bố đã đánh trúng các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hàng hải, năng lực rải thủy lôi cũng như các trạm thông tin liên lạc của IRGC.

Tổng thống Donald Trump mô tả đợt tấn công này là "quy mô lớn và mạnh mẽ", đồng thời cảnh báo Tehran rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ dẫn đến phản ứng gay gắt hơn nữa.

HÌnh ảnh đợt tấn công mới nhất của quân đội Mỹ nhằm vào Iran. (Nguồn: CENTCOM)

Giới chức Iran cho biết mảnh vỡ từ một trong những đợt tấn công của Mỹ đã rơi trúng một ngôi nhà ở Kuhestak, thuộc tỉnh Hormozgan, nơi đang diễn ra một đám cưới. Số người thiệt mạng sau đó đã tăng lên bốn người, bao gồm một trẻ nhỏ, trong khi số người bị thương đã lên tới 68 người.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sau đó thông báo bắt đầu chiến dịch mà họ gọi là "đòn đáp trả", cho biết tên lửa đạn đạo đã được phóng vào Trại Titin - một cơ sở quân sự của Mỹ gần Aqaba ở miền nam Jordan.

Phía Iran tuyên bố, cuộc tấn công đã khiến một số binh sĩ Mỹ thiệt mạng, cùng với việc cơ sở hạ tầng quân sự bị phá hủy, mặc dù Washington chưa xác nhận các thông tin này.

Jordan xác nhận, 13 tên lửa đạn đạo đã xâm nhập không phận nước này trong đợt tấn công mới nhất. Trong đó, 10 quả đã bị đánh chặn và 3 quả rơi xuống các khu vực không có dân cư.

Quân đội chính quy của Iran cũng thông báo riêng, rằng lực lượng này đã triển khai máy bay không người lái tấn công các cơ sở của Mỹ tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa ở Bahrain, nhắm vào các hệ thống radar và những khu vực do lực lượng Mỹ sử dụng.

Đợt leo thang căng thẳng mới này diễn ra sau các cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, bắt đầu khi lực lượng Mỹ tấn công đảo Larak của Iran, và Tehran đáp trả bằng tên lửa đạn đạo cùng máy bay không người lái nhắm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại Jordan.