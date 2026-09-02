Quân đội Mỹ thông báo hoàn tất đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự Iran

“Các lực lượng Mỹ tấn công những mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hạ tầng hàng hải, năng lực rải thủy lôi cùng các trạm thông tin liên lạc”, CENTCOM đăng trên Twitter.

“ Các cuộc tấn công này diễn ra sau những âm mưu tấn công gần đây của IRGC nhắm vào tàu thuyền thương mại tại Eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ”, cơ quan này cho biết thêm.

Mỹ thực hiện loạt cuộc không kích vào Iran hôm 1/9, khiến Iran trả đũa. Đây là đợt leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần xung đột.

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Các cuộc tấn công diễn ra từ cuối tuần qua là lần đầu tiên kể từ tháng 7, trong đó có các cuộc tấn công vào 31/8 nhằm vào hai tàu chở dầu rời eo biển Hormuz, tuyến đường thủy cung cấp dầu toàn cầu mà Iran đóng cửa không cho vận chuyển. Giá dầu toàn cầu tăng hơn 4 USD/thùng vào 1/9, đạt mức cao nhất trong 5 tuần.

Tehran vẫn thách thức, cảnh báo họ sẽ ngăn chặn việc xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh, bất chấp lời đe dọa của ông Trump sẽ tấn công “mạnh” và cảnh báo từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng Washington sắp áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Iran đưa tin, 5 người thiệt mạng và 50 người bị thương gần Sirik, khu vực ven biển trên eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Mehr cho biết trong số những người thiệt mạng có đứa trẻ 4 tuổi, trong khi hãng thông tấn IRNA dẫn lời quan chức tỉnh cho biết số người bị thương là 68.

Không có phản ứng ngay lập tức của Mỹ đối với các báo cáo.

Trước các đợt tấn công, Mỹ và Iran duy trì trạng thái giằng co, chủ yếu trao đổi các tuyên bố gay gắt.

Ông Trump cũng gọi cuộc tấn công hôm 1/9 là sự trả đũa cho những nỗ lực của Iran đặt mìn ở eo biển Hormuz, sau khi quân đội Mỹ tuyên bố vào tuần trước rằng họ dọn sạch tuyến đường vận chuyển chiến lược của các mỏ Iran và tên lửa của Iran bắn vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan.

Trong khi đó, còi báo động lại vang lên ở Jordan, theo truyền hình nhà nước đưa tin. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ tấn công bằng tên lửa đạn đạo hạng nặng vào căn cứ của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Jordan.