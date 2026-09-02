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Tổng thống Donald Trump chọn ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định chính thức đề cử ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân tiếp theo của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump chọn ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao. (Ảnh: New York Post)

"Tôi rất vui mừng được đề cử một chiến binh thực thụ, Hung Cao, làm Bộ trưởng Hải quân tiếp theo. Chúng ta cần những người như ông Hung lãnh đạo Hải quân và Thủy quân Lục chiến, và tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn ông ấy để đảm bảo rằng lực lượng Hải quân và Thủy quân Lục chiến vĩ đại của chúng ta mãi là lực lượng thiện chiến và xuất sắc nhất thế giới", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/9. "Thượng viện cần phê chuẩn chiến binh này, càng sớm càng tốt, để ông ấy có thể tiếp tục công việc tuyệt vời mà mình đã thực hiện trong suốt 4 tháng qua".

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi ông Trump chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, và bốn tháng sau khi cựu Bộ trưởng Hải quân John C. Phelan bị bãi nhiệm vì mối quan hệ bất ổn với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Ông Hung Cao đã thay thế ông Phelan và giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân từ tháng 4. Trước đó, ông giữ chức Thứ trưởng Hải quân từ tháng 10/2025.

Các quan chức trong và ngoài quân đội nhận định ông Hung Cao là người thẳng thắn, bộc trực và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ Nhà Trắng.

Ông đã có hơn hai thập kỷ phục vụ trong Hải quân, bao gồm các đợt triển khai tại Iraq, Afghanistan và Somalia. Trong thời gian đương nhiệm, ông luôn tích cực ủng hộ các sáng kiến ​​cải thiện chất lượng cuộc sống cho thủy thủ và ưu tiên hoạt động đóng tàu.

Theo Minh Hạnh

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