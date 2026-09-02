Tổng thống Putin thừa nhận máy bay không người lái gây ra thách thức đặc biệt với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Trong phát biểu ngày 1/9, Tổng thống Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga đã gây ra thiệt hại thực sự, và thiết bị không người lái đang gây ra thách thức đặc biệt.

Tuy nhiên, ông khẳng định Nga đang tiến lên trên chiến trường, và: “Tôi không nghi ngờ gì rằng đối phương sẽ sụp đổ”.

Ông Putin nói những tin đồn cho rằng Nga sẽ buộc phải tiến hành một đợt động viên quân sự mới là “hoàn toàn vô nghĩa”.

Bốn năm rưỡi kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đang kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã đổ vỡ từ tháng 2, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Putin thể hiện sự tự tin và cứng rắn khi nói về diễn biến tại tiền tuyến, khẳng định đà tiến quân của Nga đang tăng tốc.

Ông cho biết quân đội Nga đã giành được 270 km² tại tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine trong tháng 8 vừa qua, trong khi 2 nhóm lớn binh lính Ukraine - một nhóm gồm 4.500 - 4.800 người, nhóm còn lại lên tới 2.000 người - đã bị bao vây.

Theo ông Putin, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía các thành phố Sloviansk và Kramatorsk, đồng thời chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Putin cho rằng cảnh báo của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky gửi tới các hãng hàng không, rằng máy bay không người lái của Ukraine sẽ khiến không phận Nga phải đóng cửa, mang tính chất “khủng bố nhà nước”. Ông tuyên bố Mátxcơva sẽ tìm cách đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan, ông Putin nói không thể đàm phán với “những kẻ khủng bố”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết Mátxcơva vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, thay vì chỉ đóng băng cuộc xung đột, đồng thời nhắc lại rằng Nga sẵn sàng đàm phán với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Nếu có ai đó tạo ra, hoặc có thể tạo ra đóng góp thiết thực cho tiến trình này, tất cả chúng tôi đều ủng hộ”, ông nói.

Tổng thống Nga thừa nhận những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga, mặc dù ông không đề cập đến tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng do những cuộc tấn công này gây ra.

Tuy nhiên, ông cho biết việc bảo vệ các cơ sở đã được cải thiện, và “chúng tôi chỉ còn 10% số nhà máy lọc dầu cần sửa chữa”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng gay gắt bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Đức, rằng Mátxcơva đứng sau âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Leipzig tháng trước.

Ông cho rằng chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đang “đổ lỗi” cho Mátxcơva, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề trong nước và tỷ lệ ủng hộ đang sụt giảm.