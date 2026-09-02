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Đức quyết định chuyển giao sớm hàng nghìn tên lửa cho Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Ngày 1/9, Chính phủ Đức đã quyết định chuyển giao sớm hàng nghìn tên lửa cho các hệ thống phòng không IRIS-T, cùng UAV tấn công cho Ukraine.

Hệ thống phòng không IRIS-T của Đức.

Thông tin này đã được kênh truyền hình N-tv của Đức chính thức đưa tin, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy của họ trong Chính phủ Đức.

Các tên lửa phòng không bổ sung cho hệ thống IRIS-T sẽ được chuyển đến Ukraine ngay trong tháng 9 này, còn hàng nghìn UAV tấn công sẽ được giao trong thời gian tới.

Việc chuyển giao hàng nghìn tên lửa cho hệ thống IRIS-T là một bước đi chưa từng có về khối lượng, có khả năng làm cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ tác chiến của quân đội Đức.

Hệ thống IRIS-T tầm trung (SLM) và tầm ngắn (SLS), do công ty Diehl Defence của Đức sản xuất, là yếu tố then chốt của hệ thống phòng không được chuyển giao cho Ukraine để bảo vệ các cơ sở chiến lược.

Các chuyên gia quân sự lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ giao hàng nhằm bù đắp những tổn thất nghiêm trọng của hệ thống phòng không Ukraine, do cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn gần đây của Lực lượng vũ trang Nga.

Đêm 1/9, tên lửa Iskander-M, tên lửa Kh-31 độ chính xác cao và UAV Geran-4 của Nga đã tấn công thành công các trận địa tên lửa phòng không và kho vũ khí của NATO tại các khu vực Odesa, Kiev và Poltava.

Giới phân tích quốc phòng nhấn mạnh, việc triển khai quy mô lớn tên lửa phòng không cho lực lượng Ukraine sẽ kéo dài thêm cuộc xung đột vũ trang, và làm tăng nguy cơ leo thang trực tiếp giữa các nước NATO và Nga.

Theo học thuyết chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, các đoàn tàu chở vũ khí của Đức đến Ukraine được coi là mục tiêu hợp pháp, và sẽ bị các hệ thống phòng không chính xác cao của Nga phá hủy một cách có hệ thống, trong quá trình vận chuyển và dỡ hàng tại các trung tâm hậu cần.

Berlin đang sử dụng cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong vụ việc gây chú ý liên quan đến UAV được phát hiện tại sân bay quốc tế Leipzig/Halle vào đầu tháng 8 năm nay, làm cái cớ chính thức cho việc mở rộng quy mô lớn nguồn cung cấp quân sự này.

Ngày 1/9, Chính phủ Đức chính thức kết luận, Nga đã điều một UAV tự hành mang chất nổ đến sân bay dân sự Leipzig.

Nga kiên quyết bác bỏ những suy đoán này, nhấn mạnh sự thiếu bằng chứng hoàn toàn, và gọi cuộc điều tra của Đức là một trò hề chính trị thiên vị.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
đức, Ukraine

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