Mbappé trở thành mục tiêu trong âm mưu bắt cóc chấn động nước Pháp, kẻ chủ mưu mới 18 tuổi

Theo Marca dẫn nguồn Le Parisien, Kylian Mbappé - tiền đạo của Real Madrid và ĐT Pháp - nằm trong danh sách những người bị một băng nhóm tội phạm tại Pháp lên kế hoạch bắt cóc. Nhân vật bị cáo buộc cầm đầu đường dây là Clément L., 18 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp và Thụy Sĩ, sử dụng biệt danh “Lester Z” trên Snapchat. Thanh niên này đã bị truy tố tại Nanterre ngày 21/8 với cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức và hiện bị tạm giam.

Điều khiến vụ việc gây chú ý là dù đang ở trong tù, Clément L. vẫn bị cáo buộc chỉ đạo các hoạt động của nhóm thông qua Snapchat. Hai chiếc điện thoại được thu giữ từ người này có chứa thông tin về địa chỉ của nhiều ca sĩ, cầu thủ bóng đá và doanh nhân giàu có.

Mbappé nằm trong danh sách 26 mục tiêu

Theo thông tin từ Le Parisien, đường dây này được cho là đã nhắm tới tổng cộng 26 người. Các mục tiêu bao gồm những doanh nhân sở hữu tài sản lớn, một rapper và một số nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao. Trong danh sách có một nhà bán buôn (người Trung Quốc), những người kinh doanh trang sức và một nhà bán buôn thịt (người Thổ Nhĩ Kỳ) tại Val-d'Oise, sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu euro.

Nhưng cái tên nổi bật nhất trong danh sách là Kylian Mbappé. Một nguồn tin tư pháp được Le Parisien dẫn lời xác nhận nhóm này “cũng muốn nhắm tới rapper và cầu thủ bóng đá Kylian Mbappé”.

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Việc ngôi sao Real Madrid xuất hiện trong danh sách xuất phát từ khối tài sản khổng lồ cũng như mức độ nổi tiếng của anh. Mbappé hiện là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới và là đội trưởng đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, các thông tin được công bố hiện chưa cho thấy kế hoạch bắt cóc Mbappé đã được triển khai đến giai đoạn thực hiện.

Kẻ chủ mưu bị phát hiện sau vụ tấn công một thợ đồng hồ

Cuộc điều tra bắt đầu sau một vụ việc xảy ra tại Neuilly-sur-Seine hồi tháng 4. Clément L. bị cáo buộc liên quan đến một loạt vụ đột nhập, tấn công tại nhà và các kế hoạch bắt cóc đang được chuẩn bị trong khoảng thời gian từ ngày 11/4 đến 19/8 tại Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt và Santenay.

Một trong những vụ việc đáng chú ý liên quan đến một thợ đồng hồ. Theo các nguồn tin Pháp, nhóm này đã nhắm tới cửa hàng của nạn nhân và lấy đi số đồng hồ xa xỉ trị giá khoảng 150.000 euro. Các nhà điều tra sau đó lần ra manh mối và xác định Clément L. là một trong những nhân vật bị nghi đứng sau đường dây. Ngày 21/8, anh ta bị truy tố cùng một nghi phạm khác tại Nanterre. Trong khi Clément L. tiếp tục bị giam và được đưa vào chế độ biệt giam, người bị cho là đồng phạm được thả nhưng phải chịu sự giám sát tư pháp.

Điều hành đường dây từ sau song sắt

Điều đặc biệt trong vụ án là Clément L. vốn đã ở trong tù vì những cáo buộc nghiêm trọng khác. Dù bị giam tại nhà tù Villepinte ở Seine-Saint-Denis, người này vẫn được cho là sử dụng Snapchat với biệt danh “Lester Z” để liên lạc và đưa ra chỉ thị.

Các nhà điều tra thu giữ hai điện thoại và phát hiện dữ liệu liên quan đến nhiều cá nhân giàu có, bao gồm các ca sĩ, cầu thủ và doanh nhân. Theo Le Parisien, những thông tin này giúp cơ quan điều tra xác định phạm vi đáng kể của đường dây và những mục tiêu mà nhóm được cho là đã lên kế hoạch tấn công hoặc bắt cóc.

Clément L. hiện vẫn phủ nhận vai trò là người cầm đầu. Vụ án tiếp tục được điều tra để làm rõ mức độ tham gia thực tế của từng nghi phạm và phạm vi hoạt động của tổ chức.

Mbappé đối mặt với mối nguy ngoài sân cỏ

Thông tin về âm mưu bắt cóc xuất hiện đúng thời điểm Mbappé đang là tâm điểm chú ý tại Real Madrid nhờ phong độ đầu mùa 2026/27. Tuy nhiên, lần này tên tuổi của tiền đạo người Pháp được nhắc đến không phải bởi những bàn thắng hay màn trình diễn trên sân, mà bởi việc anh được cho là nằm trong danh sách mục tiêu của một đường dây tội phạm.

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Điều đáng chú ý là danh sách này không chỉ nhắm tới những người nổi tiếng mà còn tập trung vào các cá nhân được cho là có tài sản lớn. Hiện cơ quan chức năng Pháp vẫn tiếp tục điều tra vụ án. Những thông tin được công bố cho tới lúc này cho thấy Mbappé là một mục tiêu trong kế hoạch bị phát hiện, chứ chưa có bằng chứng cho thấy tiền đạo Real Madrid đã trực tiếp đối mặt với một vụ bắt cóc.