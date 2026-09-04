Cố vấn Tổng thống Nga: Hơn 300 công ty Mỹ vẫn làm ăn tại Nga, ‘không ai muốn rời đi’

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), Cố vấn Tổng thống Nga Anton Kobyakov cho biết hơn 300 công ty Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga.

Ông Kobyakov hiện đồng thời giữ chức Thư ký điều hành Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Kobyakov nói: “Hơn 300 công ty Mỹ vẫn hiện diện trên thị trường của chúng tôi”.

Theo ông, các doanh nghiệp này vẫn hoạt động tại Nga trong bối cảnh chính quyền Mỹ trực tiếp cấm hoặc tìm cách ngăn cản họ làm như vậy.

Ông Kobyakov cho biết các nhà đầu tư phương Tây vẫn duy trì liên hệ với Nga. Một số doanh nghiệp đến nay vẫn tiếp tục hợp tác với Moscow.

Ông nói: “Không ai muốn rời đi. Tất cả đều hiểu giá trị của những kênh kết nối như vậy và hiểu lợi ích kinh doanh của chính mình”.

Cố vấn Tổng thống Nga cũng đề cập đến tình hình của các doanh nghiệp châu Âu. Theo ông, một số công ty châu Âu đã bị chính phủ nước mình đẩy vào thế khó khi tìm cách ngăn cản họ tiếp tục làm ăn với Nga.

Ông Kobyakov cho biết Chính phủ Nga không tạo ra trở ngại đối với những doanh nghiệp quyết định ở lại nước này. Theo ông, các công ty này được đối xử bình đẳng như doanh nghiệp Nga. Moscow cũng xem họ như những chủ thể kinh tế của Nga.

Theo TASS