Hà Lan nêu lý do rút 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada

“Chúng tôi đã chuyển 86 tấn vàng thỏi đến London, Anh”, Ngân hàng Trung ương Hà Lan thông báo hôm 2/9.

Ngân hàng mô tả động thái này là "chuẩn bị ứng phó khủng hoảng", trong thời điểm "bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng".

Việc chuyển giao được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8. Phần lớn vàng được chuyển từ New York, phần còn lại đến từ Canada.

Chỉ khoảng 27 tấn được vận chuyển trực tiếp qua Đại Tây Dương, phần còn lại được thực hiện thông qua việc bán ở châu Mỹ và mua lại ở London.

Trước khi chuyển giao, DNB đã nắm giữ 313 tấn vàng ở Bắc Mỹ.

Theo thông báo bằng văn bản của Thống đốc DNB Olaf Sleijpen: “Với việc di dời này, chúng tôi đã cải thiện khả năng giao dịch dự trữ vàng của mình.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ không bao giờ cần sử dụng đến chúng, nhưng chúng tôi cần tăng cường khả năng phục hồi và sự chuẩn bị của mình”.

Động thái của DNB diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Pháp bán 129 tấn vàng còn lại được cất giữ tại kho của Cục Dự trữ Liên bang ở New York từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026, khiến họ không còn vàng thỏi nào ở Mỹ.

Số tiền thu được từ việc bán vàng đã được sử dụng để mua một lượng vàng tương đương ở châu Âu.

Năm 2017, dưới chính quyền đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) thông báo đã hoàn tất việc chuyển 300 tấn vàng dự trữ tại New York về Frankfurt.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, một số nhà kinh tế nổi tiếng người Đức đã kêu gọi chuyển toàn bộ số vàng còn lại của ngân hàng này ra khỏi Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Hugo Chavez, Venezuela đã hồi hương khoảng 160 tấn dự trữ vàng từ các ngân hàng nước ngoài, một động thái hoàn tất vào tháng 1/2012.

Tuy nhiên, khoảng 31 tấn vàng của Venezuela vẫn đang được Ngân hàng Anh nắm giữ.

Những nỗ lực của Tổng thống Nicolas Maduro khi đó nhằm đưa số vàng này về nước đã bị Anh cản trở, vì Anh không công nhận ông Maduro là người đứng đầu chính phủ hợp pháp của Venezuela.

DNB ca ngợi lượng vàng do Ngân hàng Anh nắm giữ là "loại vàng dễ giao dịch nhất thế giới".

Tính đến cuối năm 2025, DNB báo cáo sở hữu 612,4 tấn vàng, trị giá khoảng 72 tỷ euro (khoảng 84 tỷ USD).