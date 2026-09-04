Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu du lịch Nga đang di chuyển bất ngờ bị chặn bắt, Moscow được yêu cầu phải trả 5 tỷ USD

| | Tài chính quốc tế

Một tàu du lịch thám hiểm thuộc sở hữu của Nga tại quần đảo Svalbard đã bị tạm giữ theo đề nghị của tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz.

Tàu du lịch Nga đang di chuyển bất ngờ bị chặn bắt, Moscow được yêu cầu phải trả 5 tỷ USD - Ảnh 1.

Cụ thể, tàu Professor Molchanov bị giới chức Na Uy tạm giữ ngày 2/9 tại cảng Barentsburg, khu định cư của Nga trên quần đảo Svalbard ở Bắc Cực.

Hoạt động này được tiến hành sau khi Tòa án quận Nord-Troms và Senja của Na Uy ban hành quyết định hôm 31/8, chấp thuận yêu cầu từ Naftogaz.

Thống đốc Svalbard Lars Fause, cơ quan đóng vai trò thi hành án tại địa phương, cho biết Professor Molchanov không được phép rời vị trí hiện tại. Những hành khách có mặt trên tàu được nhà chức trách Na Uy xử lý riêng.

Đằng sau vụ tạm giữ là cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài hơn 1 thập kỷ liên quan đến Crimea.

Sau khi Nga sáp nhập bán đảo này năm 2014, Naftogaz cho rằng Moscow đã sở hữu trái phép hàng loạt tài sản năng lượng của tập đoàn và 6 công ty liên quan. Những tài sản này gồm các mỏ khí đốt, đường ống và Chornomornaftogaz, doanh nghiệp khai thác dầu khí tại Biển Đen.

Năm 2023, hội đồng trọng tài thuộc Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague ra phán quyết yêu cầu Nga bồi thường cho Naftogaz và các công ty liên quan.

Khoản tiền gốc chưa thanh toán hiện khoảng 4,22 tỷ USD. Nếu cộng thêm lãi và các chi phí phát sinh, tổng số tiền Nga có thể phải trả vào khoảng 5 tỷ USD. Moscow đến nay từ chối thanh toán.

Điều này khiến Naftogaz chuyển sang chiến lược khác là tìm kiếm những tài sản thương mại thuộc sở hữu Nga tại nước ngoài và đề nghị tòa án địa phương cho phép tịch biên để thi hành phán quyết trọng tài.

Na Uy trước đó đã công nhận phán quyết có khả năng được thi hành tại nước này. Việc tịch thu tàu Professor Molchanov vì thế trở thành một bước mới trong chiến dịch pháp lý của tập đoàn Ukraine.

Quyền CEO Naftogaz Sergii Fedorenko cho hay: "Nga không thể né tránh trách nhiệm chỉ bằng cách từ chối tuân thủ phán quyết trọng tài quốc tế."

Ông gọi việc tạm giữ con tàu là "một bước quan trọng nữa hướng tới khôi phục công lý". Fedorenko tuyên bố Naftogaz sẽ tiếp tục truy tìm tài sản Nga trên toàn thế giới cho tới khi khoản bồi thường được thanh toán.

Naftogaz - tập đoàn năng lượng của Ukraine, hiện triển khai thủ tục thi hành phán quyết liên quan đến Crimea tại khoảng 10 khu vực tài phán. Một số tài sản Nga đã bị tịch biên hoặc phong tỏa tại Phần Lan và Pháp. Tại Na Uy, Naftogaz được hãng luật Wikborg Rein đại diện, phối hợp cùng hãng luật quốc tế Covington & Burling.

Địa điểm tàu Professor Molchanov bị giữ cũng khiến vụ việc trở nên đặc biệt.

Barentsburg là khu định cư khai thác than của Nga nhưng nằm trên lãnh thổ thuộc chủ quyền Na Uy. Đây là một di sản từ Hiệp ước Svalbard năm 1920, văn kiện công nhận chủ quyền của Na Uy đối với quần đảo nhưng trao cho các quốc gia ký kết, trong đó có Nga, quyền bình đẳng trong một số hoạt động kinh tế.

Do đó, Nga duy trì sự hiện diện lâu đời tại Barentsburg, chủ yếu thông qua hoạt động khai thác than và các hoạt động thương mại khác.

Professor Molchanov thuộc sở hữu của Liên bang Nga và được sử dụng cho các chuyến du lịch thám hiểm thương mại, trong đó có hành trình tới chính Svalbard. Con tàu hiện không thể rời Barentsburg trong thời gian lệnh tạm giữ còn hiệu lực.

Theo Euronews﻿

Từ 7 triệu lên hơn 630 triệu USD: Phát hiện dòng hàng bí ẩn từ một thiên đường du lịch đến thẳng Nga

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thống đốc Fed có thông báo bất ngờ về lãi suất

Thống đốc Fed có thông báo bất ngờ về lãi suất Nổi bật

Chiều ý Ukraine, một nước châu Âu tịch thu tài sản Nga nhằm đòi Moscow bồi thường hơn 4 tỷ USD

Chiều ý Ukraine, một nước châu Âu tịch thu tài sản Nga nhằm đòi Moscow bồi thường hơn 4 tỷ USD Nổi bật

Lào xây nhà máy nhiệt điện 5.200 tỷ đồng, lần đầu tiên trong lịch sử dùng công nghệ "nhiều số 1 thế giới"

Lào xây nhà máy nhiệt điện 5.200 tỷ đồng, lần đầu tiên trong lịch sử dùng công nghệ "nhiều số 1 thế giới"

09:47 , 04/09/2026
Liên hợp quốc cảnh báo nhiệt độ Trái Đất sắp vượt ngưỡng an toàn: “Không có kịch bản tốt đẹp nào nếu tăng quá 1,5°C”

Liên hợp quốc cảnh báo nhiệt độ Trái Đất sắp vượt ngưỡng an toàn: “Không có kịch bản tốt đẹp nào nếu tăng quá 1,5°C”

09:33 , 04/09/2026
Iran chật vật trước sức ép kinh tế từ Mỹ

Iran chật vật trước sức ép kinh tế từ Mỹ

09:29 , 04/09/2026
Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine mất hơn 1.300 quân trong 1 ngày

Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine mất hơn 1.300 quân trong 1 ngày

09:15 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên