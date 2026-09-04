Tịch thu 8,5 kg vàng bạc trị giá 7,8 tỷ đồng, 13,8 tỷ tiền mặt và 5 BĐS từ một quản lý đền ở Ấn Độ

Ngày 2/9, các quan chức Cơ quan Chống tham nhũng Ấn Độ (ACB) đồng loạt khám xét 4 địa điểm liên quan đến quan chức cấp cao Mendu Lokanatham tại quận Tirupati.

Ông Lokanatham hiện là Phó giám đốc điều hành phụ trách đền Tirumala. Đây là một vị trí quan trọng trong Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) - tổ chức quản lý ngôi đền.

Theo các nguồn tin từ ACB, cuộc khám xét được tiến hành sau khi một số thông tin xuất hiện trong khi Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) điều tra vụ pha tạp bơ dùng làm bánh laddu tại đền Tirumala. Quá trình điều tra được cho là đã hé lộ thông tin liên quan đến một số nhân viên TTD.

Sau đó, đơn vị ACB tại Visakhapatnam đã lập hồ sơ vụ án đối với K Chinna Appanna. Người này từng là trợ lý riêng của cựu Chủ tịch TTD YV Subba Reddy và bị cáo buộc có vai trò trong việc tác động đến các nhà cung cấp bơ.

Cuộc điều tra sau đó dẫn ACB tới ông Lokanatham. Nhà chức trách đồng thời khám xét nơi ở của ông tại Tirupati, nhà một người họ hàng trong thành phố, nhà tổ tiên tại Yerpedu và văn phòng làm việc của ông tại Tirumala.

Trong một tuyên bố, ACB cho biết quá trình khám xét đã phát hiện thông tin về một số bất động sản được mua dưới tên các thành viên trong gia đình ông Lokanatham.

Các tài sản gồm một căn nhà ở Tirupati đứng tên vợ ông, hai lô đất cùng một tòa nhà ở Tirupati, một lô đất tại Vadamalapeta và một lô đất đứng tên con trai ông.

Các điều tra viên ACB cũng phát hiện 4 khoản tiền gửi có kỳ hạn đứng tên một số người thân của ông Lokanatham.

Đáng chú ý, nhà chức trách thu giữ khoảng 2 kg vàng (trị giá khoảng 7,5 tỷ VNĐ), 6,5 kg bạc (tương đương hơn 370 triệu VNĐ) và khoảng 5 core rupee tiền mặt (tương đương khoảng 13,8 tỷ VNĐ).

Ông Lokanatham bắt đầu làm việc tại TTD với vị trí trợ lý cấp thấp và sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau trong tổ chức.

Cuộc khám xét mới nhất diễn ra gần 15 năm sau khi ACB khám xét nhà của Phó giám đốc điều hành TTD Bhupathi Reddy vào năm 2011. Đây tiếp tục là một chiến dịch chống tham nhũng lớn liên quan đến quan chức cấp cao của TTD.

Theo Times of India