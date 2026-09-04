5 đợt nắng nóng làm thay đổi dân văn phòng London: Thứ quá quen thuộc ở Việt Nam nay trở thành tiêu chí 'phải có'

Trong nhiều năm, điều hòa không khí không phải trang bị mặc định trong mọi văn phòng tại Anh. Khí hậu tương đối ôn hòa khiến nhiều tòa nhà, đặc biệt là những công trình lâu đời tại London, được thiết kế mà không cần đến hệ thống làm mát mạnh như ở các quốc gia nhiệt đới.

Nhưng mùa hè năm 2026 đang khiến quan niệm này thay đổi.

Nước Anh trải qua đợt nắng nóng thứ 5 của mùa hè. Ảnh: FT

Theo Financial Times, sau khi London trải qua 5 đợt nắng nóng trong một mùa hè, không khí mát mẻ đã trở thành một trong những tiện ích được người thuê văn phòng quan tâm nhất. Điều hòa từ chỗ là một điểm cộng đang dần trở thành tiêu chí gần như không thể thiếu.

Từ “có thì tốt” thành yếu tố quyết định thuê văn phòng

Dữ liệu do công ty tư vấn bất động sản Robert Irving Burns (RIB) phân tích cho thấy mức độ chênh lệch đáng kể giữa các khu vực tại trung tâm London.

Khoảng 8 trong 10 văn phòng tại City of London - khu tài chính tập trung nhiều cao ốc văn phòng hiện đại - được trang bị điều hòa đầy đủ, tương đương hơn 3.300 cơ sở.

Trong khi đó, tại Westminster, tỷ lệ này chỉ khoảng 61%. Đây là khu vực có lượng lớn văn phòng được cải tạo từ những tòa nhà cũ thay vì được xây dựng ngay từ đầu cho mục đích thương mại. Nếu tính rộng hơn cả những loại hình làm mát cơ học khác, tỷ lệ cũng chỉ khoảng 68%.

Điều hòa từ chỗ là một điểm cộng đang dần trở thành tiêu chí gần như không thể thiếu. Ảnh: MTS

Sự khác biệt tưởng như chỉ liên quan đến tiện nghi đang ngày càng tác động trực tiếp tới quyết định của khách thuê.

Antony Antoniou, Giám đốc điều hành RIB, cho biết sau 5 đợt nắng nóng, điều hòa đã chuyển từ một tiện ích “có thì tốt” thành yếu tố có thể khiến khách thuê quyết định chọn hoặc bỏ một mặt bằng.

Ông đưa ra một tình huống rất đời thường: khi nhân viên phải chuyển phòng họp tới 3 lần trong một ngày chỉ để tìm được căn phòng đủ mát, họ khó có thể quên trải nghiệm đó khi công ty đến thời điểm cân nhắc gia hạn hợp đồng thuê.

Điều hòa đã chuyển từ một tiện ích “có thì tốt” thành yếu tố có thể khiến khách thuê quyết định chọn hoặc bỏ một mặt bằng. Ảnh: Business Insider

Thực tế, chuyện này đã xảy ra trong mùa hè năm nay. Theo một số nguồn dẫn lại Financial Times, hãng tư vấn Grant Thornton từng phải di chuyển các buổi họp chiến lược nhiều lần vì phòng quá nóng. Một sự kiện mùa hè của một hãng luật cũng phải hủy vì hệ thống điều hòa không đủ khả năng đối phó với nhiệt độ bên ngoài.

Những tòa nhà cổ đẹp lại rơi vào thế khó

Bài toán trở nên phức tạp hơn tại West End và Westminster, những khu vực nổi tiếng với hàng loạt công trình mang phong cách Georgia và Victoria.

Trong điều kiện bình thường, chính tuổi đời, kiến trúc và vị trí của những tòa nhà này lại là điểm hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi London nóng lên, những ưu thế ấy có thể đi kèm một bất lợi lớn: việc lắp đặt một hệ thống làm mát hiện đại không hề đơn giản.

Không phải cứ mua thêm máy điều hòa rồi lắp vào là xong.

Lắp thêm điều hòa cho mọi tòa nhà cũng không được xem là lời giải hoàn hảo. Ảnh: The Guardia

Việc cải tạo các tòa nhà cổ có thể bị giới hạn bởi cấu trúc công trình, không gian phía trên trần nhà, vị trí đặt thiết bị bên ngoài và các quy định quy hoạch. Quá trình này vì thế có thể vừa tốn thời gian vừa tốn kém, thậm chí có những công trình rất khó nâng cấp một cách hiệu quả.

Điều đó đang tạo ra sự phân hóa mới trên thị trường văn phòng London.

Các tòa nhà hiện đại với hệ thống làm mát tốt ngày càng có lợi thế, trong khi những công trình cũ không thể dễ dàng nâng cấp có nguy cơ trở nên kém hấp dẫn hơn với người thuê.

Đây không phải vấn đề duy nhất mà các văn phòng cũ tại London phải đối mặt. Trước đó, phân tích của RIB cho thấy một lượng lớn văn phòng tại Westminster và City of London cũng có nguy cơ không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng dự kiến được áp dụng trong những năm tới, buộc chủ sở hữu phải tính tới các khoản đầu tư cải tạo đáng kể.

London phải học cách sống với những mùa hè nóng hơn

Áp lực thay đổi càng rõ ràng khi mùa hè 2026 được ghi nhận là mùa hè nóng nhất tại Anh kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1884.

Theo dữ liệu sơ bộ của Cơ quan Khí tượng Anh, nhiệt độ trung bình trong ba tháng từ tháng 6 đến tháng 8 đạt khoảng 16,5 độ C, vượt kỷ lục 16,1 độ C mới được thiết lập một năm trước đó. Nước Anh cũng ghi nhận tới 40 ngày nhiệt độ đạt hoặc vượt 30 độ C trong mùa hè, nhiều hơn kỷ lục 34 ngày của năm 1995.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Anh qua từng năm. Biểu đồ: FT

Tuy nhiên, lắp thêm điều hòa cho mọi tòa nhà cũng không được xem là lời giải hoàn hảo.

Các hệ thống điều hòa tiêu thụ điện và đẩy nhiệt từ bên trong công trình ra môi trường bên ngoài. Khi hàng loạt tòa nhà cùng sử dụng, chúng có thể góp phần gia tăng nhiệt tại đô thị và tạo thêm áp lực lên lưới điện.

Vì thế, cùng với điều hòa, giới chuyên gia đang đề xuất những giải pháp như che nắng cho công trình, tăng thông gió tự nhiên, cải thiện cửa kính, sử dụng mái phản xạ nhiệt, bổ sung cây xanh hoặc phát triển các hệ thống làm mát tập trung hiệu quả hơn.

Nước Anh trải qua đợt nắng nóng thứ 5 của mùa hè. Ảnh: FT

Nhưng ít nhất đối với thị trường văn phòng London ở thời điểm hiện tại, một thay đổi đã diễn ra rất rõ ràng.

Thứ từng được coi là tiện ích bổ sung đang trở thành một phần của tiêu chuẩn cơ bản đối với nơi làm việc.

Và trong một thành phố nổi tiếng với những tòa nhà hàng trăm năm tuổi, câu hỏi “văn phòng này có điều hòa không?” có thể ngày càng có sức nặng ngang với vị trí, diện tích hay giá thuê.

Nguồn: Financial Times, Robert Irving Burns, Met Office