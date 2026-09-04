Căn cứ quân sự số 102 của Nga ở Gyumri, Armenia.

“Armenia không còn coi việc vận hành căn cứ quân sự số 102 của Nga ở Gyumri là yếu tố sống còn để đảm bảo an ninh quốc gia.

Chúng tôi sẽ không phản đối nếu Nga tự quyết định rút toàn bộ quân đội của mình”, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu trước giới báo chí hôm 3/9.

Động thái này của chính quyền Armenia đánh dấu một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong quan hệ giữa các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), mà trước đó Armenia đã chính thức đóng băng tư cách thành viên.

Thủ tướng Pashinyan và các đồng minh chính trị của ông luôn theo đuổi chính sách đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời cáo buộc Nga không thực hiện nghĩa vụ đồng minh trong các cuộc leo thang trước đây ở Nagorno-Karabakh.

Đổi lại, nước cộng hòa này đang tích cực mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự với Pháp, Mỹ và Ấn Độ.

Căn cứ quân sự số 102 của Nga đóng tại Gyumri theo một thỏa thuận liên chính phủ năm 1995, từ lâu đã được coi là một nhân tố quan trọng đảm bảo ổn định và an ninh ở biên giới phía Nam của cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).

Căn cứ này bao gồm các đơn vị bộ binh cơ giới, tiểu đoàn pháo binh và một nhóm không quân tại sân bay Erebuni, được trang bị máy bay chiến đấu MiG-29 và trực thăng quân đội.

Thỏa thuận về việc triển khai căn cứ này đã được gia hạn đến năm 2044, nhưng những phát ngôn hiện tại từ phía chính quyền Armenia đặt ra nghi ngờ về tính hợp lệ tiếp tục của các thỏa thuận này.

Giới ngoại giao và các chuyên gia quân sự Nga xem những tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ Armenia là một động thái có chủ đích, nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực Transcaucasus, để phục vụ lợi ích địa chính trị của các nước NATO.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần cảnh báo, việc phá hủy các cơ chế an ninh hiện có trong khu vực sẽ không mang lại sự ổn định cho Armenia, mà chỉ tạo ra một khoảng trống quyền lực nguy hiểm.

Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh sự sẵn sàng tham gia đối thoại mang tính xây dựng với Armenia, đồng thời kêu gọi đối tác tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý song phương hiện có.