Nga đón tin buồn

Trong tháng 8, Nga ghi nhận 326,2 tỷ rúp (3,76 tỷ USD) doanh thu ròng từ dầu mỏ, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong tháng kể từ tháng 2.

Cơ quan thuế Nga đã tính toán doanh thu dầu mỏ tháng 8 dựa trên giá dầu thô ở mức hơn 59 USD/thùng. Dầu Ural, loại dầu xuất khẩu chính của Nga, có giá trung bình gần 95 USD/thùng trong suốt mùa xuân sau khi xung đột Mỹ-Iran khiến khách hàng chuyển hướng sang mua dầu từ các khu vực ngoài Vịnh Ba Tư.

Tổng doanh thu từ dầu khí của Nga đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, xuống còn 424 tỷ rúp. Dầu khí chiếm khoảng 1/5 tổng thu ngân sách liên bang.

Tháng 8, Moscow cũng đã trả cho các nhà máy lọc dầu hơn 197 tỷ rúp để duy trì nguồn cung nhiên liệu trong nước. Tổng trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu đã đạt gần 916 tỷ rúp kể từ tháng 1.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã liên tục làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga trong năm nay. Nga phải ứng phó bằng cách hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel, đồng thời tăng nhập khẩu nhiên liệu khi nguồn cung trong nước trở nên khan hiếm.

Việc các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động cũng làm giảm khả năng tiêu thụ sản lượng dầu thô của chính nước Nga. Mỗi thùng dầu không thể đưa vào nhà máy lọc dầu đều buộc phải chuyển vào kho chứa, tìm đường xuất khẩu hoặc phải dự trữ dưới lòng đất.

Khâu xuất khẩu cũng gặp trở ngại. Các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động tại các bến cảng và hoạt động vận tải biển ở Biển Đen và Biển Baltic, qua đó hạn chế khả năng chuyển hướng lượng dầu thô vốn bị dư thừa do các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động.

Ngày 3/9, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết đà sụt giảm sản lượng gần đây của Nga sẽ đảo chiều khi các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, Rystad Energy dự báo tác động sẽ nghiêm trọng hơn. Công ty tư vấn này mới đây đã hạ dự báo sản lượng dầu thô của Nga vào năm 2026 xuống còn 8,95 triệu thùng/ngày và dự kiến ​​sản lượng sẽ giảm xuống còn khoảng 8,6 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Trước đó trong năm nay, Nga đã hưởng lợi nhờ giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Tuy nhiên, tháng 8 đã chứng kiến ​​giá dầu Urals quay lại mức gần 59 USD/thùng, các khoản trợ cấp cho nhà máy lọc dầu vượt mốc 2 tỷ USD trong tháng, cùng với các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu và áp lực gia tăng lên hoạt động sản xuất dầu thô.

Theo Oilprice