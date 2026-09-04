Lập trình viên không biết nhạc lý tạo hit bằng AI chỉ trong 2 giờ, bán bản quyền hơn 180 triệu đồng: 9 tháng kiếm hơn 700 triệu

Thành công của bài hát sau đó giúp anh bán bản quyền với giá 50.000 NDT, tương đương khoảng 180 triệu đồng, và mở ra một nguồn thu mới từ công nghệ.

Từ một câu lệnh cho AI đến ca khúc lọt Top 10

Theo China Daily, Yang Ping là một lập trình viên sống tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh bất ngờ được chú ý sau khi tạo ra ca khúc Seven-Day Lover (tạm dịch: Người tình bảy ngày) bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Điều đáng chú ý là Yang không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp. Shanghai Daily cho biết anh không được đào tạo âm nhạc chính quy. Trong một chia sẻ khác được Sing Tao Daily dẫn lại, Yang cho biết thời đại học anh chỉ học thanh nhạc trong một học kỳ và thừa nhận thậm chí không thể nhận ra các nốt khi chúng xuất hiện cùng nhau trên khuông nhạc.

Chính Yang cũng cho rằng AI đã hạ thấp đáng kể rào cản sáng tác, giúp ngay cả những người không hiểu nhạc lý vẫn có thể làm ra một bài hát.

Anh bất ngờ được chú ý sau khi tạo ra ca khúc Seven-Day Lover. Ảnh: HK01

Với Seven-Day Lover, Yang sử dụng DeepSeek để tạo lời và MakeBestMusic để tạo ra bài hát hoàn chỉnh. Theo China Daily, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 2 giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc vào tháng 2/2025, Yang giải thích quy trình của mình chi tiết hơn. Trước tiên, anh thiết kế các yếu tố như cảm xúc, câu chuyện và phong cách của bài hát, sau đó viết prompt chi tiết để DeepSeek tạo lời. Sau khi chọn được phiên bản ưng ý, anh đưa lời vào MakeBestMusic và liên tục điều chỉnh, thử lại hàng chục lần trước khi có phiên bản cuối cùng.

Kết quả vượt xa một thử nghiệm công nghệ đơn thuần. Sau khi được phát hành vào tháng 2/2025, Seven-Day Lover nhanh chóng gây chú ý trên NetEase Cloud Music. Theo Shanghai Daily, chỉ trong 4 ngày, ca khúc đã đạt hơn 2 triệu lượt nghe và khoảng 4.000 bình luận, đồng thời lọt Top 10 bảng xếp hạng ca khúc đang lên của nền tảng.

Ca khúc mang màu sắc gợi nhớ đến phong cách nhạc pop Hoa ngữ của Châu Kiệt Luân. Ảnh: China Musicsphere

Ca khúc mang màu sắc gợi nhớ đến phong cách nhạc pop Hoa ngữ của Châu Kiệt Luân. Shanghai Daily mô tả Seven-Day Lover là một ca khúc Mandarin pop theo phong cách Jay Chou, được Yang tạo bằng những công cụ AI như DeepSeek và MakeBestMusic.

Bán bản quyền hơn 180 triệu đồng, 9 tháng kiếm hơn 700 triệu

Cú hit bất ngờ nhanh chóng mang lại giá trị thương mại cho Yang.

Tháng 3/2026, China Daily cho biết lập trình viên này đã bán quyền đối với ca khúc do AI tạo ra cho một công ty với giá 50.000 NDT, tương đương 7.238 USD, tức hơn 180 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi gần đúng.

Shanghai Daily cho biết sau khi bài hát nổi tiếng, Yang còn nhận được sự quan tâm từ các chương trình tìm kiếm tài năng và nhà sản xuất truyền hình.

Quan trọng hơn, Seven-Day Lover không chỉ đem lại cho anh khoản tiền bán bản quyền một lần.

Cú hit bất ngờ nhanh chóng mang lại giá trị thương mại cho Yang. Ảnh: UDN Stars

Trước đó, Yang từng làm nội dung về tài chính trên mạng xã hội. Sau thành công của bài hát, anh chuyển trọng tâm sang lĩnh vực âm nhạc AI, thực hiện hàng loạt video hướng dẫn cách sử dụng mô hình AI, công cụ và prompt để tạo lời, giai điệu và beat nhạc.

Theo Shanghai Daily, những video hướng dẫn của Yang đã thu hút hơn 50 triệu lượt xem. Anh còn xây dựng website ai6666.com, tập hợp các dịch vụ hỗ trợ viết lời, tạo beat và đưa sản phẩm hoàn chỉnh lên các nền tảng nghe nhạc Trung Quốc.

Đến tháng 3/2026, China Daily dẫn lời Yang cho biết trong vòng 9 tháng, anh đã kiếm được hơn 200.000 NDT từ việc thương mại hóa kỹ năng công nghệ và nội dung của mình. Con số này tương đương hơn 700 triệu đồng.

Theo Yang, rào cản ngày càng thấp trong việc sáng tạo và kiếm tiền từ âm nhạc AI là một trong những nguyên nhân khiến lĩnh vực này nhanh chóng thu hút người tham gia.

Khi người không biết nhạc lý cũng có thể bước vào thị trường âm nhạc

Thành công của Seven-Day Lover nhanh chóng kéo theo một loạt sản phẩm ăn theo. Sau ca khúc này, những bài hát với tên gọi như Eight-Day Lover hay Ninety-Nine-Day Lover cũng xuất hiện, nhưng theo Shanghai Daily, chưa sản phẩm nào đạt được mức độ lan truyền tương tự.

Câu chuyện của Yang phần nào cho thấy cách AI đang hạ thấp rào cản gia nhập một lĩnh vực vốn đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn. Một người không được đào tạo sáng tác bài bản giờ đây có thể sử dụng prompt để tạo lời, dùng công cụ AI tạo nhạc, đưa sản phẩm lên nền tảng trực tuyến và thậm chí thương mại hóa nó.

Đến tháng 3/2026, China Daily dẫn lời Yang cho biết trong vòng 9 tháng, anh đã kiếm được hơn 200.000 NDT từ việc thương mại hóa kỹ năng công nghệ và nội dung của mình. Ảnh: UDN Stars

Đây cũng không còn là trường hợp riêng lẻ.

Theo China Daily, quá trình thương mại hóa âm nhạc AI đang tăng tốc tại Trung Quốc. Dữ liệu của QYResearch được tờ báo dẫn lại dự báo quy mô thị trường phần mềm âm nhạc AI tại nước này có thể tiến sát 600 triệu USD vào năm 2032. Trong khi đó, Grand View Research ước tính thị trường âm nhạc AI tạo sinh toàn cầu có thể đạt 2,8 tỷ USD vào năm 2030, với châu Á - Thái Bình Dương được dự báo là khu vực tăng trưởng nhanh nhất.

Tuy nhiên, việc một ca khúc có thể được tạo ra trong vài giờ và nhanh chóng đem bán cũng đặt ra những câu hỏi chưa dễ giải quyết.

Liu Zhijun, luật sư tại Beijing Bairui Law Firm, cho rằng ngành này đang đối mặt với ba vấn đề đáng chú ý: tính hợp pháp của dữ liệu dùng để huấn luyện AI, quyền tác giả đối với nội dung do AI tạo ra và nguy cơ sản phẩm đầu ra xâm phạm quyền của người khác.

Theo China Daily, quá trình thương mại hóa âm nhạc AI đang tăng tốc tại Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Những câu hỏi như sử dụng tác phẩm có bản quyền để huấn luyện mô hình AI có được xem là sử dụng hợp lý hay ai thực sự sở hữu quyền tác giả của một ca khúc AI vẫn đang là chủ đề gây tranh luận.

Với Yang Ping, Seven-Day Lover cho thấy một thay đổi dễ thấy hơn: từ chỗ không có nền tảng âm nhạc chuyên nghiệp, một lập trình viên có thể biến kỹ năng sử dụng AI thành sản phẩm lọt bảng xếp hạng, bán được bản quyền và tiếp tục xây dựng nguồn thu xoay quanh chính quy trình tạo ra sản phẩm đó.

Nguồn: China Daily, Shanghai Daily/City News Service