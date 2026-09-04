Nhà đầu tư nên kỳ vọng gì vào giá bạc trong 10 năm tới?

Đà tăng này đang đặt ra một câu hỏi lớn: Bạc còn có thể tăng đến đâu trong 5-10 năm tới?

So với vàng, bạc có mức giá thấp hơn đáng kể, qua đó dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư cá nhân. Quan trọng hơn, bạc không chỉ được xem là một tài sản trú ẩn mà còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất pin mặt trời, ô tô đến điện tử.

Ở thời điểm hiện tại, bạc có giá 67,1 USD/ounce. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý đang được giao dịch với giá 62 triệu đồng/kg bán ra, 60,2 triệu đồng/kg mua vào.﻿

Một số dự báo thậm chí cho rằng bạc có thể hướng tới 100 USD/ounce và cao hơn trong những năm tới. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng tăng giá là mức độ biến động lớn hơn nhiều so với vàng.

Ba động lực có thể quyết định giá bạc

Lạm phát: Khi tiền mất giá, kim loại quý được chú ý

Lạm phát là một trong những yếu tố truyền thống tác động đến giá các kim loại quý.

Khi sức mua của tiền tệ suy giảm, nhà đầu tư thường tìm đến những tài sản hữu hình như vàng và bạc để bảo toàn giá trị. Trong những giai đoạn lạm phát tăng cao, nhu cầu đối với kim loại quý thường được thúc đẩy mạnh hơn.

Diễn biến giá bạc trong những năm gần đây phần nào cho thấy mối liên hệ này. Từ mức khoảng 15 USD/ounce vào năm 2019, bạc tăng lên vùng trên 20 USD/ounce trong những năm tiếp theo, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng mạnh.

Tuy nhiên, lạm phát không phải yếu tố duy nhất quyết định giá bạc. Khác với vàng, bạc còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhu cầu công nghiệp.

Lãi suất: “Đối thủ” của bạc

Bạc không tạo ra dòng tiền hay lãi suất. Vì vậy, khi lãi suất tăng, các tài sản sinh lời như tiền gửi và trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc tăng lên.

Ngược lại, khi các ngân hàng trung ương bước vào chu kỳ giảm lãi suất, sức hấp dẫn tương đối của những tài sản không sinh lãi như bạc có thể được cải thiện.

Nhìn lại giai đoạn 2016-2026, giá bạc đã trải qua nhiều nhịp biến động cùng với những thay đổi lớn trong chính sách tiền tệ Mỹ. Đáng chú ý, khi lãi suất được đưa về mức cực thấp trong đại dịch, bạc từng tăng mạnh lên vùng trên 25 USD/ounce.

Đến đầu năm 2026, trong khi lãi suất quỹ liên bang đã giảm so với đỉnh, giá bạc lại thiết lập một mặt bằng hoàn toàn khác, có thời điểm lên trên 100 USD/ounce.

Công nghiệp xanh: “con át chủ bài” khác biệt của bạc

Đây có thể là yếu tố khiến bạc khác vàng trong thập kỷ tới.

Bạc có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, khiến kim loại này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử, hệ thống điện, ô tô và đặc biệt là các tấm pin mặt trời.

Khi thế giới đẩy mạnh quá trình điện hóa nền kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng sản xuất xe điện, nhu cầu sử dụng bạc có thể tiếp tục tăng.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị: giá bạc không chỉ phụ thuộc vào việc nhà đầu tư có muốn mua kim loại quý hay không, mà còn phụ thuộc vào việc thế giới cần bao nhiêu bạc để sản xuất công nghệ.

Nếu nhu cầu công nghiệp tăng nhanh hơn nguồn cung, áp lực thiếu hụt có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giá.

Bạc có thể lên 100 USD/ounce?

Các dự báo về giá bạc hiện phân hóa khá mạnh.

Một số tổ chức tài chính lớn đánh giá triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực và cho rằng kim loại này có khả năng duy trì mặt bằng giá cao. Kịch bản 100 USD/ounce không còn được xem là hoàn toàn bất khả thi, đặc biệt nếu nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trong khi nguồn cung khai thác không theo kịp.

Nếu xu hướng điện hóa, năng lượng mặt trời và sản xuất thiết bị điện tử tiếp tục mở rộng trong thập kỷ tới, bạc có thể hưởng lợi từ một nguồn cầu kép: vừa là tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu công nghiệp.

Một số kịch bản dài hạn thậm chí đặt giá bạc vào vùng 100-150 USD/ounce vào năm 2030.

Tuy nhiên, đây là những kịch bản dự báo chứ không phải mức giá chắc chắn. Giá bạc có thể thay đổi rất nhanh nếu triển vọng kinh tế, lãi suất, đồng USD hoặc nhu cầu công nghiệp thay đổi.

10 năm tới: Bạc còn “cửa” tăng giá?

Câu trả lời phụ thuộc vào việc những động lực hiện tại có kéo dài hay không.

Về phía hỗ trợ, bạc có nhiều yếu tố thuận lợi: nhu cầu năng lượng mặt trời tăng, quá trình điện hóa nền kinh tế diễn ra mạnh mẽ, ngành xe điện và điện tử tiếp tục phát triển, trong khi bạc vẫn được hưởng lợi mỗi khi lạm phát, bất ổn địa chính trị hoặc rủi ro tài chính gia tăng.

Nhưng ở chiều ngược lại, giá bạc có thể chịu sức ép nếu kinh tế toàn cầu suy yếu mạnh, nhu cầu công nghiệp giảm hoặc lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Vì vậy, mốc 100 USD/ounce có thể là một cột mốc đáng chú ý, nhưng không nên được xem là “đích đến” chắc chắn của bạc.

Thay vì đặt cược vào một con số cụ thể, điều đáng chú ý hơn là bạc đang đứng giữa hai dòng chảy lớn của nền kinh tế thế giới: nhu cầu trú ẩn của giới đầu tư và nhu cầu nguyên liệu của cuộc chuyển đổi công nghệ.

Nếu cả hai cùng tăng tốc trong thập kỷ tới, bạc có thể tiếp tục là một trong những kim loại đáng chú ý nhất trên thị trường hàng hóa.

Tham khảo: Yahoo News﻿