Israel phải 'nhờ cậy' Campuchia

Israel đánh giá cao quy trình tuyển dụng lao động nông nghiệp công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp của Campuchia, đồng thời tin tưởng chất lượng lao động Campuchia và tương lai hợp tác lao động song phương giữa hai nước.

Bà Shirly Raisin Sasson, Giám đốc phụ trách Thỏa thuận Song phương thuộc Cơ quan Quản lý Lao động Nước ngoài của Israel, đã đưa ra nhận xét trên trong chuyến thăm nhằm quan sát và giám sát quá trình tuyển dụng và phỏng vấn các ứng viên Campuchia xin việc trong lĩnh vực nông nghiệp của Israel.

Phát biểu với các phóng viên tại Viện Bách khoa Quốc gia Campuchia (NPIC) đầu tuần này, bà Sasson cho biết nhu cầu về lao động nông nghiệp tại Israel tiếp tục tăng lên hàng năm, tạo cơ hội cho Israel mở rộng tuyển dụng từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Campuchia.

"Chúng tôi nhận thấy có tiềm năng trong việc tuyển dụng lao động nông nghiệp và các chuyên gia nông nghiệp đến Israel", bà nói, đồng thời cho biết Israel quan tâm đến việc mở rộng số lượng quốc gia mà họ tuyển dụng lao động nông nghiệp.

Đoàn đại biểu Israel cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và tính chuyên nghiệp mà Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia (MLVT) đã thể hiện trong việc tổ chức và thực hiện quy trình tuyển dụng ứng viên.

Bà Sasson nhấn mạnh rằng các quan chức Campuchia và Israel đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo quá trình tuyển dụng được tiến hành minh bạch và phù hợp với các tiêu chí đã được cả hai bên thống nhất.

Vị quan chức Israel nhấn mạnh rằng hiệu quả làm việc của công nhân Campuchia tại Israel rất quan trọng để xây dựng uy tín vững chắc và thúc đẩy quan hệ đối tác lao động lâu dài giữa hai quốc gia.

Người phát ngôn của MLVT Sun Mesa cho biết, sự tham gia trực tiếp của phái đoàn Israel trong việc giám sát và quan sát quá trình này thể hiện trách nhiệm chung của cả 2 nước trong việc đảm bảo tính đáng tin cậy và liêm chính của quá trình tuyển dụng.

“Mục tiêu của Bộ không chỉ đơn thuần là gửi càng nhiều lao động càng tốt. Chúng ta phải đảm bảo rằng mọi ứng viên đều được đánh giá dựa trên năng lực và các tiêu chí đã được thiết lập”.

“Việc giám sát trực tiếp từ phía Israel càng khẳng định rằng quy trình đang được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và chuyên nghiệp, nhằm bảo vệ quyền lợi của các ứng viên và xây dựng uy tín cho người lao động Campuchia trên thị trường lao động quốc tế”, ông nói thêm.

Năm 2025, Israel và Campuchia đạt thoả thuận phái cử lao động Campuchia sang quốc gia Trung Đông vốn đang thiếu lao động nông nghiệp trầm trọng. Giai đoạn 1, Campuchia dự kiến phái cử 4.000 lao động sang Israel. Trong vòng đánh giá đầu tiên, hơn 3.600 ứng viên đã đăng ký, trong đó 2.210 lao động vượt qua đánh giá.

Khmer Times﻿