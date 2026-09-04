Xuất hiện hai chiếc phà công nghệ cao, mang tin cực vui về cho Trung Quốc

Bước ngoặt công nghệ cho tuyến vận tải huyết mạch Biển Baltic

Tập đoàn MacGregor đã chính thức ký kết hợp đồng với xưởng đóng tàu China Merchants Jinling (Trung Quốc) để cung cấp trọn gói hệ thống thiết bị RoRo (Roll-on/Roll-off) cho hai tàu phà thế hệ mới thuộc chương trình Green Ship 2.0 của hãng tàu Đức TT-Line. Hợp đồng được ghi nhận vào giá trị đơn hàng quý II/2026 của MacGregor, đánh dấu một trong những gói thiết bị RoPax toàn diện và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này.

Hai siêu phà mới có chiều dài lên tới 240 mét, sức chứa 5.400 mét làn xe chở hàng và khả năng phục vụ tối đa 1.000 người. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là lực lượng nòng cốt trên các tuyến hàng hải chiến lược kết nối Thụy Điển, Đức, Ba Lan và Litva. Dự kiến, chiếc Green Ship 2.0 đầu tiên sẽ chính thức gia nhập hải trình Biển Baltic trước mùa hè năm 2030.

So với thế hệ tiền nhiệm là hai tàu Nils Holgersson và Peter Pan (đưa vào vận hành năm 2022 và 2023), Green Ship 2.0 đại diện cho một bước nhảy vọt về quy mô tải trọng. Việc mở rộng diện tích khoang xe đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với mảng vận chuyển rơ-moóc thương mại xuyên biên giới – lĩnh vực xương sống trong hành lang logistics ngắn tại Bắc Âu và Trung Âu.

Chìa khóa vàng giải bài toán "thời gian chết" tại cảng

Trong vận tải biển định tuyến, thời gian neo đậu tại cầu cảng được coi là yếu tố sống còn quyết định hiệu quả kinh tế. Việc tăng kích thước hay sức chứa tàu sẽ trở nên vô nghĩa nếu quy trình bốc dỡ hàng hóa không đuổi kịp nhịp độ khai thác, nhất là đối với các tàu vận hành theo lịch trình quay vòng nghiêm ngặt.

Hệ thống thiết bị RoRo của MacGregor đóng vai trò là "mạch máu" điều phối toàn bộ lưu thông phương tiện giữa cầu cảng và các tầng khoang xe. Gói giải pháp bao gồm hệ thống cầu dẫn, cửa khoang, thiết bị truy cập nội bộ và khoang nâng hạ được thiết kế tối ưu, giúp rút ngắn tối đa thời gian quay vòng tại cảng và duy trì tiến độ hành trình ổn định.

Dự án này là kết quả của quá trình hợp tác phát triển kỹ thuật kéo dài từ năm 2021. MacGregor đã tích hợp toàn bộ kinh nghiệm thực chiến từ các thế hệ tàu trước của TT-Line nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành và tối ưu hóa quy trình lắp đặt. Sự phối hợp đa quốc gia giữa các nhóm chuyên gia từ Thụy Điển, Trung Quốc, Ba Lan, Đức và Croatia đã tạo ra một hệ thống xử lý hàng hóa tích hợp đồng bộ.

Theo ông Bernhard Termühlen, Giám đốc Điều hành TT-Line, việc trang bị hệ thống xếp dỡ hàng hóa độ tin cậy cao là mắt xích bắt buộc để chương trình Green Ship 2.0 đạt mục tiêu tối ưu hóa vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho cả khách hàng vận tải hàng hóa lẫn hành khách.

Đột phá kiến trúc năng lượng

Bên cạnh năng lực vận tải ấn tượng, điểm nhấn công nghệ cốt lõi của Green Ship 2.0 nằm ở hệ thống truyền động hybrid tiên tiến. Tàu kết hợp giữa động cơ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và hệ thống lưu trữ năng lượng pin Lithium Iron Phosphate (LFP) có dung lượng từ 5,5 MWh đến 10 MWh.

Mỗi tàu được trang bị hai bồn chứa LNG dung tích 500 m³, kết hợp cùng không gian dự phòng được thiết kế sẵn để dễ dàng nâng cấp dung lượng pin trong tương lai. Kiến trúc điện tử của tàu cho phép sử dụng hoàn toàn năng lượng điện trong quá trình neo đậu tại cảng và thực hiện các thao tác dạt/cập bến, giảm thiểu tối đa khí thải và tiếng ồn tác động đến khu vực dân cư ven biển.

Để hỗ trợ hệ thống pin công suất cao, tàu được tích hợp cổng kết nối điện lưới từ bờ thế hệ mới với khả năng sạc nhanh trực tiếp khi cập cảng. Hướng thiết kế mở này giúp Green Ship 2.0 sẵn sàng chuyển đổi sang chế độ vận hành thuần điện ngay khi hạ tầng cung ứng năng lượng tại các cảng biển đạt đủ điều kiện.

Khác với các tàu hành trình đại dương dài ngày, tàu phà tuyến ngắn có lợi thế thường xuyên quay về các trạm cố định - điều kiện lý tưởng để ứng dụng công nghệ sạc bờ. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là hệ thống truyền động vẫn phải đảm bảo duy trì tốc độ và lịch trình trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên Biển Baltic, ngay cả khi gặp sự cố về sạc điện tại cảng.

Định hình chuẩn mực mới cho ngành hàng hải xanh

Sự kết hợp giữa năng lực thiết kế cơ khí chính xác của MacGregor và tư duy phát triển bền vững của TT-Line đang tạo nên một mô hình mẫu cho xu hướng chuyển dịch năng lượng trong ngành hàng hải. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi nhiên liệu đốt, Green Ship 2.0 thể hiện cách tiếp cận toàn diện: tối ưu hóa hiệu suất từ khâu bốc dỡ hàng hóa, cắt giảm tiêu thụ năng lượng khi di chuyển đến triệt tiêu phát thải tại điểm dừng.

Đơn hàng này tiếp tục củng cố vị thế của MacGregor trong phân khúc thiết bị RoPax phức tạp, đồng thời khẳng định năng lực của các xưởng đóng tàu Trung Quốc trong việc chinh phục những hợp đồng tàu thương mại đỏi hỏi tiêu chuẩn công nghệ xanh khắt khe nhất thế giới.

Khi chiếc phà đầu tiên rẽ sóng vào năm 2030, Green Ship 2.0 không chỉ nối liền các bờ biển thuộc khu vực Baltic, mà còn mở ra một chương mới cho hạ tầng giao thông biển phát thải thấp trên toàn cầu.