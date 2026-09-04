Tổng thống Trump: Châu Âu phải bồi hoàn chi phí Mỹ viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 3/9, trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích quy mô hỗ trợ của cựu chính quyền Joe Biden dành cho Ukraine.

“Hàng trăm tỷ USD đã được trao cho Ukraine và NATO mà không tính phí, trong khi lẽ ra châu Âu phải chi trả khoản này nếu họ được yêu cầu.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ đòi lại số tiền đó, dù hơi muộn”, ông Trump viết.

Tổng thống không nói rõ sẽ yêu cầu bao nhiêu, quốc gia châu Âu nào sẽ phải trả tiền, hay việc thanh toán hồi tố sẽ được thực hiện như thế nào.

Trước đó, ngày 1/9, Tổng thống Trump nói, ông Biden đã tặng Ukraine hơn 300 tỷ USD vũ khí "miễn phí". Con số này đang gây tranh cãi.

Một báo cáo hồi tháng 5/2026 của Tổng Thanh tra Đặc biệt về Chiến dịch Atlantic Resolve cho biết, tổng ngân sách của Mỹ dành cho Ukraine và các biện pháp ứng phó rộng hơn với cuộc xung đột là khoảng 195 tỷ USD kể từ tháng 2/2022.

Trong đó bao gồm 67,8 tỷ USD dành cho các trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho Ukraine.

Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã chuyển gánh nặng chi phí vũ khí mới của Mỹ cung cấp cho Ukraine, thông qua Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), sang các thành viên và đối tác NATO khác.

Được khởi động vào tháng 7/2025, chương trình này cho phép các đồng minh châu Âu và Canada đóng góp ngân sách để thanh toán cho vũ khí, đạn dược do Mỹ sản xuất cung cấp trực tiếp cho Ukraine.

NATO cho biết, hơn 6 tỷ USD thiết bị quân sự của Mỹ đã được tài trợ thông qua chương trình này.

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra khi ông bác bỏ các báo cáo nói cuộc xung đột với Iran đã làm cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ đạn dược.

Ông Trump khẳng định, Mỹ đang tăng cường sản xuất, và hiện đang giữ lại các loại đạn dược mới sản xuất cho lực lượng của mình thay vì bán ra nước ngoài.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là nguyên nhân gây ra tổn thất kinh tế lớn hơn cho Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, cùng với cuộc chiến tranh Iran, đã góp phần tạo ra "cú sốc năng lượng" đẩy giá cả tăng cao ở Mỹ.