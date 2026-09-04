Nga bắn nổ HIMARS, đột kích giành Ustinovka - Ông Putin đáp trả “tối hậu thư từ Mỹ", nhắc 1 điều đặc biệt về Trung Quốc

Toàn tuyến mặt trận bốc cháy

Đài TST (Nga) ngày 4/9 đưa tin, quân đội Nga vừa giành thêm quyền kiểm soát tại một số khu vực ở Kharkov, đồng thời tiếp tục gia tăng sức ép trên nhiều hướng của chiến tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cụm quân “Phương Bắc” đã kiểm soát Baksheevka và Ustinovka tại tỉnh Kharkov sau các đợt đột kích. Moscow cho rằng việc giành hai khu dân cư này giúp mở rộng vùng đệm, cải thiện vị trí chiến thuật và tạo thêm điều kiện gây sức ép lên hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine.

Tại khu vực giáp biên tỉnh Sumy, giao tranh cũng diễn ra căng thẳng. Các nguồn tin Nga cho biết phía Ukraine đang điều động thêm lực lượng dự bị từ khu vực Ryzhevka và Pisarevka nhằm củng cố tuyến phòng thủ, trong khi không quân và pháo binh Nga liên tục tập kích các tuyến tiếp cận.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Phóng viên quân sự Alexander Kots cho biết tại khu vực Baksheevka và Ustinovka, quân đội Ukraine đã phải rút khỏi một số vị trí sau khi chịu sức ép lớn từ hỏa lực Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ, lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài chịu hơn 1.800 thương vong trên các hướng chiến đấu.

Moscow cũng tuyên bố phá hủy 4 xe tăng, trong đó có 2 xe Leopard, 8 xe chiến đấu bọc thép, một pháo M777 của Mỹ và 3 kho đạn. Phòng không Nga đã đánh chặn 3 tên lửa chiến thuật Tochka-U, bắn nổ 5 rocket HIMARS và bắn hạ 64 UAV Ukraine trên các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk.

“Toàn tuyến mặt trận đang bốc cháy”, TST cho hay, khi giao tranh đồng thời gia tăng tại Kharkov, Sumy và nhiều hướng ở Donbass.

Trong đó, tâm điểm đáng chú ý nhất vẫn nằm ở Donbass, nơi lực lượng Nga đang tìm cách gia tăng sức ép lên các tuyến hậu cần và từng bước khép thế bao vây quanh những khu vực phòng thủ quan trọng của Ukraine.

“Gọng kìm thép” siết chặt Donbass

Trên hướng Dobropolie, các nhóm xung kích Nga được cho là đã tiến vào Matyashevo và củng cố vị trí tại khu vực trung tâm Mirnoye.

Theo các nguồn tin Nga, phòng tuyến Ukraine tại đây đang chịu sức ép mạnh, trong khi giao tranh diễn ra tại nhiều cứ điểm và tuyến tiếp cận quan trọng.

Song song với đó, lực lượng Nga tiếp tục hoạt động tại Dolgaya Balka. Việc kiểm soát khu vực này được đánh giá có thể gây tác động trực tiếp tới hệ thống tiếp tế phục vụ cụm quân Ukraine tại Kramatorsk.

Phóng viên quân sự Yevgeny Poddubny cho biết sức ép trên hướng Dobropolie đang khiến hệ thống phối hợp giữa các đơn vị Ukraine gặp khó khăn. Theo ông, Kiev đang đưa thêm lực lượng dự bị vào khu vực, nhưng nhiều tuyến tiếp cận đang nằm dưới hỏa lực pháo binh Nga.

Tình hình chiến trường đang bất lợi cho Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Không chỉ gây sức ép ở tuyến đầu, Nga còn tăng cường sử dụng tên lửa và UAV đánh vào các đầu mối hậu cần phía sau trong khu vực Slavyansk - Kramatorsk.

Các đợt tập kích này nhằm làm suy yếu khả năng vận chuyển đạn dược, luân chuyển lực lượng và duy trì phòng thủ của Ukraine tại Donbass.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka cho rằng việc Dolgaya Balka nằm dưới quyền kiểm soát của Nga có thể khiến sườn phía nam của cụm quân Ukraine tại Kramatorsk trở nên dễ tổn thương hơn.

“Gọng kìm thép đang siết chặt Donbass”, Podolyaka nhận định, đồng thời cho rằng nếu Kiev không kịp thời điều chỉnh lực lượng hoặc tổ chức rút quân, một số đơn vị Ukraine có nguy cơ rơi vào thế bị bao vây.

Trên các hướng Konstantinovka và Seversk, các đơn vị Nga cũng được cho là đang tiếp tục tiến lên tại khu vực Ilyinovka và Rusin Yar.

Những diễn biến này cho thấy trọng tâm của chiến sự đang ngày càng tập trung vào các tuyến giao thông và hậu cần nối với Slavyansk và Kramatorsk - hai trung tâm quan trọng của Ukraine tại Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin đáp trả “tối hậu thư” của Mỹ, nhắc 1 điều đặc biệt về Trung Quốc

Trong lúc sức ép trên chiến trường tiếp tục gia tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đề cập đến triển vọng đàm phán hòa bình, đồng thời phản hồi thông tin Washington đã đưa ra một "tối hậu thư" với Moscow.

Phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nhiều quốc gia đang cố gắng tham gia vào tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cuối cùng Nga và Ukraine vẫn là hai bên phải trực tiếp đạt được thỏa thuận.

“Trước hết, vấn đề này phải được giải quyết bởi các quốc gia trực tiếp tham gia xung đột - Nga và Ukraine. Cách tiếp cận này là đúng. Nhưng chúng tôi biết ơn tất cả những ai đang cố gắng đóng góp vào việc giải quyết vấn đề này. Có cơ hội hay không? Theo tôi, có”, ông Putin nói.

Đáng chú ý, trong số những quốc gia đang tham gia thúc đẩy tiến trình hòa bình, Tổng thống Nga nhắc trực tiếp tới Mỹ và Trung Quốc.

Ông Putin nhắc tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cho biết Bắc Kinh thường xuyên đưa vấn đề Ukraine ra thảo luận trong các cuộc tiếp xúc song phương và đang tìm cách hỗ trợ tiến trình giải quyết xung đột.

Ông Putin qua đó đáp trả “tối hậu thư” của Mỹ và đồng thời nhắc tới vai trò đặc biệt của Trung Quốc như một bên có thể đóng góp vào tiến trình hòa bình.

Trước đó, Reuters cho biết trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và người đồng cấp Mỹ Scott Bessent bên lề hội nghị G20, phía Mỹ được cho là đã cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ không được dỡ bỏ và quan hệ kinh tế song phương sẽ không được khôi phục cho tới khi cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết.

Tuy nhiên, thông tin về một “tối hậu thư” chính thức của Washington đối với Moscow chưa được các bên xác nhận.

CNBC, Fox Business và NBC đưa tin ông Bessent và ông Siluanov đã thảo luận về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Ukraine. Trong khi đó, Bộ Tài chính Nga cho biết hai bên trao đổi về hợp tác Nga - Mỹ trong lĩnh vực tài chính và các vấn đề liên quan đến G20.

Nhà khoa học chính trị Dmitry Drobnitsky nhận định rằng nếu Washington thực sự đưa ra tối hậu thư với Moscow thì điều này phản ánh những hạn chế trong khả năng gây sức ép của Mỹ hơn là một bước đột phá trong tiến trình hòa bình.

Dù vậy, ông cho rằng việc Nga và Mỹ vẫn duy trì các kênh tiếp xúc là một tín hiệu đáng chú ý.

Trước đó, Moscow và Washington từng thảo luận về một phương án chấm dứt xung đột. Theo bài viết, phía Mỹ đã đề xuất kế hoạch đóng băng chiến sự gắn với vấn đề kiểm soát lãnh thổ tại Donbass.

Nga được cho là có thái độ tích cực với một số nội dung, trong khi Ukraine và các nước châu Âu phản đối, khiến tiến trình không đạt được kết quả.

Đến tháng 8, phía Ukraine tiếp tục chuyển các đề xuất hòa bình tới Nga thông qua trung gian, nhưng Điện Kremlin cho rằng những phương án này không phù hợp.

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai bên vẫn nằm ở vấn đề lãnh thổ. Kiev từng đề xuất đóng băng chiến tuyến theo nguyên tắc các lực lượng giữ nguyên vị trí hiện tại, trong khi Moscow nhiều lần khẳng định việc kiểm soát toàn bộ Donbass là một trong những điều kiện tối thiểu.

Trong khi ngoại giao chưa tạo ra bước ngoặt rõ rệt, chiến sự tại Donbass vẫn tiếp tục nóng lên, còn các cuộc tiếp xúc giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc được xem là những yếu tố có thể tác động tới diễn biến tiếp theo của tiến trình đàm phán.