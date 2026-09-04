Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá lạ xuất hiện sau lũ lụt, Nepal - Ấn Độ cảnh báo người dân

| | Tài chính quốc tế

Giới chức bang Bihar (miền bắc Ấn Độ) và Nepal đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân không mua bán và ăn các loài cá lạ xuất hiện trên các con sông địa phương.

Lệnh cấm này được ban hành sau khi dòng nước lũ từ thảm họa vỡ sông băng tại Nepal tràn xuống, cuốn theo những loài cá ngoại cỡ, khiến một số người ăn phải ngã bệnh.

Cụ thể, kể từ khi thảm họa xảy ra ở thượng nguồn, dòng nước từ sông Trishuli tại Nepal đổ vào bang Bihar thông qua hai tuyến đường thủy chính là sông Gandak và sông Kosi, mang theo nhiều đống đổ nát, cá lạ và cả thi thể người lẫn động vật.

Cá lạ xuất hiện sau lũ lụt, Nepal - Ấn Độ cảnh báo người dân- Ảnh 1.

Giới chức bang Bihar (miền bắc Ấn Độ) và Nepal đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân không mua bán và ăn các loài cá lạ xuất hiện trên các con sông địa phương. (Ảnh: Times of India)

Khi mực nước dâng cao, ngư dân địa phương bắt đầu đánh bắt được những con cá lớn và kỳ lạ hơn rất nhiều so với bình thường. Giới chức y tế cho biết một số người sau khi ăn loại cá này bị ngộ độc và phát bệnh.

Cơ quan về Sữa, Thủy sản và Tài nguyên Động vật bang Bihar phải chính thức ra thông cáo công cộng yêu cầu người dân không tiêu thụ, mua bán bất kỳ loài cá bất thường nào trôi dạt theo dòng nước lũ. Cảnh sát Nepal cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với người dân sinh sống ở khu vực biên giới phía bên kia.

Theo cơ quan chức năng, lũ lụt có thể đã khiến cá từ ao hồ, sông suối và các hồ chứa bị cuốn ra khỏi môi trường sống tự nhiên, trôi dạt đi xa và tiếp xúc với nước thải, xác động vật chết cùng nhiều chất ô nhiễm dọc đường đi. Nguy hiểm không nằm ở bản thân loài cá, mà ở những độc tố và mầm bệnh chúng hấp thụ trong suốt hành trình trôi dạt theo dòng lũ xuống hạ lưu.

Tại các huyện West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Bagaha và Saran, ngư dân ghi nhận tình trạng đánh bắt được những con cá khổng lồ nặng từ 27 đến 45 kg, bao gồm các loài như cá nheo goonch, cá barali, goita và rohu. Giới chuyên gia môi trường lưu ý rằng các loài cá này có nguy cơ phân hủy và nhiễm khuẩn rất nhanh sau khi chết.

Không chỉ có cá lạ, dòng lũ dữ còn cuốn theo bùn đất, cây cối, mảnh vỡ từ các cây cầu sập, các công trình thủy điện bị tàn phá ở Nepal, cùng đồ gia dụng và bình gas từ những ngôi làng ngập lụt. Sự xuất hiện của thi thể người và động vật trong nguồn nước càng làm gia tăng nghiêm trọng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nước lũ ô nhiễm ngấm vào các nguồn nước sinh hoạt như giếng khoan và máy bơm tay có thể làm lây lan nhanh chóng các bệnh như tiêu chảy, tả, thương hàn và viêm gan A, E. Trong khi đó, các vùng nước tù đọng cũng tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và chikungunya.

Hiện chính quyền địa phương đang tích cực theo dõi tình hình, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn và nhanh chóng đến cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi tiếp xúc với nguồn nước hoặc thực phẩm vùng lũ.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
ấn độ, Nepal

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc có động thái không ngờ với Mỹ

Trung Quốc có động thái không ngờ với Mỹ Nổi bật

Buồn của người lao động tại nền kinh tế số 2 thế giới: 9 năm kinh nghiệm vẫn lo AI thay thế, nhân viên văn phòng tính chuyển lao động chân tay

Buồn của người lao động tại nền kinh tế số 2 thế giới: 9 năm kinh nghiệm vẫn lo AI thay thế, nhân viên văn phòng tính chuyển lao động chân tay Nổi bật

Sau 8 năm vòng vèo trong vũ trụ, tàu nghiên cứu sao Thuỷ bước vào giai đoạn sinh tử

Sau 8 năm vòng vèo trong vũ trụ, tàu nghiên cứu sao Thuỷ bước vào giai đoạn sinh tử

16:44 , 04/09/2026
Hơn 600 công nhân Nepal vẫn mất tích sau lũ quét, người sống sót bật khóc kể cảnh tượng ám ảnh dưới đường hầm

Hơn 600 công nhân Nepal vẫn mất tích sau lũ quét, người sống sót bật khóc kể cảnh tượng ám ảnh dưới đường hầm

16:26 , 04/09/2026
Ukraine truy đòi 4,22 tỷ USD của Nga đến tận Bắc Cực: Quốc gia NATO có động thái khiến ông Putin phẫn nộ

Ukraine truy đòi 4,22 tỷ USD của Nga đến tận Bắc Cực: Quốc gia NATO có động thái khiến ông Putin phẫn nộ

16:03 , 04/09/2026
Trung Quốc vẫn lũ lụt: Khoảnh khắc ngôi nhà 3 tầng bị cuốn trôi trong vài giây vì bão Saudel

Trung Quốc vẫn lũ lụt: Khoảnh khắc ngôi nhà 3 tầng bị cuốn trôi trong vài giây vì bão Saudel

15:45 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên