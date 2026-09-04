Hơn 600 công nhân Nepal vẫn mất tích sau lũ quét, người sống sót bật khóc kể cảnh tượng ám ảnh dưới đường hầm

Áp suất không khí đột ngột thay đổi, “cảm giác như có chuyện sắp xảy ra”

Theo truyền thông nước ngoài, ngày 26/8, một trận lũ quét quy mô lớn bất ngờ xảy ra tại khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng, cuốn phăng nhiều thị trấn, làng mạc dọc hai bên thung lũng.

Đến nay, thảm họa đã khiến ít nhất 1.280 người thiệt mạng và hơn 5.600 người mất tích. Trong số đó, hơn 600 công nhân tại nhiều công trường thủy điện trong vùng thiên tai được cho là đang mắc kẹt hoặc mất liên lạc.

Dhan Bahadur Tamang, 32 tuổi, là công nhân hỗ trợ hậu cần tại dự án thủy điện Upper Trishuli 1 (UT-1). Nhớ lại thảm họa, anh cho biết thời điểm đó mình đang làm việc bên trong một đường hầm dưới lòng đất.

Ảnh: Reuters

Bất ngờ, Tamang cảm nhận rõ áp suất không khí thay đổi. Dưới ánh đèn pha công nghiệp, bụi bắt đầu bay mù mịt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh: “Tôi có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra”.

Những người bên trong đường hầm không thể ngờ rằng dòng nước lũ đã tàn phá nhiều ngôi làng ở thượng nguồn sông Trishuli đang cuồn cuộn lao xuống theo thung lũng với sức tàn phá khủng khiếp.

Tamang ước tính tại công trường đường hầm khi thảm họa xảy ra có thể có tới hàng trăm người.

“Đột nhiên, mọi người bắt đầu chạy, la hét và tháo chạy tán loạn”, Tamang kể “Khi tôi định thần lại, tôi đã trèo lên nóc một chiếc xe bồn”.

Chiếc xe bắt đầu trượt đi khi nước lũ tràn vào khu vực đường hầm. Tamang phải bám chặt vào bất cứ đường ống nào có thể với tới, cố giữ đầu nhô lên khỏi dòng nước cuồn cuộn. Trong đầu anh liên tục xuất hiện một suy nghĩ: “Mình chết chắc rồi”.

Nắm tay nhau, mò mẫm tìm đường sống giữa bóng tối và đống đổ nát

Khi dòng nước cuối cùng chậm lại, Tamang, lúc này bị thương ở chân, thở phào khi phát hiện xung quanh vẫn còn những người sống sót khác. Tuy nhiên, khi họ tìm cách quay trở lại cửa hầm, cả nhóm phát hiện lối ra đã bị đất đá và các mảnh vỡ chặn kín. Không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải đi sâu hơn vào hệ thống đường hầm.

“Chúng tôi đi được một đoạn thì bắt đầu nhìn thấy các thi thể. Có những người bị đè nát, hoàn toàn không thể cứu được nữa. Họ đã trở thành những thi thể lạnh ngắt”, Tamang kể.

Bên trong đường hầm gần như chìm trong bóng tối. Những người sống sót phải nắm tay nhau để không bị lạc, đồng thời dùng chung chiếc đèn pin duy nhất để soi đường giữa đống đổ nát.

“Đó là một cuộc chiến dài và đầy đau đớn. Chúng tôi phải vượt qua bóng tối, dòng nước, đống đổ nát và những thi thể”, Tamang nói.

Anh Tamang, 32 tuổi (Ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, Tamang cho biết ánh sáng mạnh khiến anh có cảm giác mọi thứ “không chân thực”.

Sau đó, anh được người dân trong làng giúp đưa đi điều trị và đoàn tụ với vợ. Tuy nhiên, kể từ khi được cứu, Tamang liên tục gặp ác mộng. Những cảnh tượng kinh hoàng trong đường hầm và hình ảnh những đồng nghiệp thiệt mạng thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh.

Người đàn ông 32 tuổi khẳng định anh sẽ không quay trở lại làm việc trong các đường hầm thủy điện.

“Tôi tuyệt đối không muốn quay lại làm việc trong đường hầm thủy điện nữa. Tôi không muốn lấy mạng mình để thách thức ông trời”.

Đất đá vùi lấp các đường hầm, hàng trăm công nhân vẫn mất liên lạc

Theo ước tính ban đầu của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), trận lũ quét đã tạo ra ít nhất 2,2 triệu tấn đất đá, bùn đất và các loại phế tích.

Những tảng đá lớn cùng dòng nước lũ tràn vào các đường hầm của những nhà máy thủy điện, khiến nhiều lối vào bị bịt kín hoàn toàn. Một số đường hầm thậm chí bị bùn đất vùi lấp. Đến ngày thứ 9 sau thảm họa, lực lượng cứu hộ ngày càng tập trung nguồn lực vào việc tìm kiếm nhóm công nhân được cho là đang mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo The Guardian, giới chức Nepal trước đó cho biết 46 công nhân tại nhà máy thủy điện Rasuwagadhi đang mắc kẹt trong khu vực công trình ngầm. Do bên trong đường hầm vẫn tồn tại các túi khí, khả năng những công nhân này còn sống được đánh giá là rất lớn.

Trước đó, hơn 270 công nhân đã lần lượt được giải cứu.

Theo thông tin được công bố, dọc khu vực bị ảnh hưởng có 4 dự án thủy điện cần triển khai các hoạt động cứu hộ quy mô lớn. Trong đó, đường hầm tại Rasuwagadhi và Upper Trishuli 3A vẫn còn không khí bên trong, vì vậy được đánh giá là hai địa điểm có khả năng tìm thấy người sống sót cao nhất.

Hiện khoảng 90 công nhân tại hai địa điểm này vẫn mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, hy vọng có thể đưa thêm nhiều người còn sống ra khỏi lớp bùn đất và đống đổ nát dưới lòng đất.

Nguồn: ETtoday