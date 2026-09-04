Căn nhà xanh 40 năm tuổi ở Nepal đã sống sót qua trận lũ lớn như thế nào? Chủ nhà kể lại những gì xảy ra khi nước lũ ập đến

Những đoạn video ghi lại trận lũ ngày 26/8 tại Nepal từng khiến hàng triệu người trên mạng xã hội hồi hộp theo dõi. Giữa dòng nước dữ đang càn quét khu vực gần sông Trishuli, một căn nhà màu xanh vẫn đứng sừng sững. Trên tầng cao, những người mắc kẹt bên trong chỉ có thể chờ đợi khi nước và bùn đất liên tục đập vào công trình.

Nhiều ngày sau thảm họa, khi nước rút và gia đình đã an toàn, chủ nhân căn nhà mới kể lại chi tiết những gì đã xảy ra trong hơn một giờ sinh tử ấy.

Một căn nhà hai tầng sơn màu xanh nhạt đứng gần như đơn độc giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Ảnh: X.com

Căn nhà thuộc về gia đình Prakash Pandey, nằm ở huyện Nuwakot của Nepal. Theo Prakash, công trình đã được xây dựng khoảng 40 năm trước.

Ngày 26/8, khi nhận được cảnh báo nước đang dâng, Prakash đang ở cửa hàng gần nhà. Ông lập tức chạy về gọi người thân.

Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh hơn những gì gia đình có thể tưởng tượng. Khi Prakash bước ra ngoài một lần nữa, ông nhìn thấy sức nước đã làm lật phương tiện của mình. Nhận ra việc chạy ra ngoài lúc này còn nguy hiểm hơn, ông quay trở lại căn nhà.

“Ở thời điểm bạn cảm thấy đây có thể là những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bạn còn có thể nghĩ được gì? Tôi cảm thấy có lẽ cuộc đời chúng tôi sắp kết thúc”, Prakash kể lại với The Lallantop.

Vợ chồng Laxmi và Prakash Pyakurel, chủ nhân ngôi nhà màu xanh ở Nepal. Ảnh: The Voice of Sikkim.

Khi đó có tổng cộng 6 người mắc kẹt trong nhà. Gia đình nhanh chóng di chuyển lên tầng cao. Prakash kể họ lên tới tầng 4 nhưng nước vẫn tiếp tục dâng, buộc mọi người phải tìm đến vị trí cao nhất của công trình.

Giữa lúc cả gia đình đang đối mặt với dòng lũ, một điều khác khiến Prakash không ngừng lo lắng: một người con trai của ông đã đi học và không có mặt ở nhà.

Ông không biết con mình lúc đó ra sao. Trong đầu Prakash liên tục xuất hiện câu hỏi rằng nếu tất cả những người trong căn nhà gặp chuyện, ai sẽ chăm sóc đứa trẻ.

May mắn, người con ở trường và sau đó vẫn an toàn.

Vợ của Prakash, Laxmi Pandey, cũng kể lại khoảnh khắc gia đình chạy đua với dòng lũ trong cuộc phỏng vấn với ANI. Laxmi cho biết bà và chồng đang ở cửa hàng cách nhà khoảng 5 phút thì biết nước đang tới. Trong nhà lúc đó còn có mẹ chồng và con gái nên hai vợ chồng lập tức chạy về.

Laxmi báo với mẹ chồng rằng một trận lũ rất lớn đang tới và mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nhà. Ban đầu, mẹ chồng bà không tin nước có thể dâng đến nơi họ sống bởi khu vực chưa từng trải qua một trận lũ như vậy.

Nhưng chỉ ít phút sau, tình hình thay đổi hoàn toàn. Theo lời Laxmi, một cây cầu cũ gần đó bị phá hủy và lượng nước lớn bắt đầu tràn xuống. Khi gia đình định chạy khỏi nhà, đường thoát đã bị nước chặn.

Sức mạnh của dòng nước lớn đến mức Laxmi cảm nhận căn nhà đang rung chuyển. Ảnh: India Today.

Không còn cách nào khác, tất cả phải chạy ngược trở lại tầng trên. Sức mạnh của dòng nước lớn đến mức Laxmi cảm nhận căn nhà đang rung chuyển. Bà liên tưởng cảm giác đó với những rung chấn từng trải qua trong trận động đất lớn ở Nepal năm 2015.

Nỗi sợ càng tăng khi một công trình gần đó đổ xuống. “Chúng tôi nghĩ mình sẽ không thể sống sót”, Laxmi nhớ lại.

Trong khi đó, những đoạn video từ bên ngoài cho thấy căn nhà màu xanh gần như bị dòng nước bao vây. Nước lũ mang theo bùn đất và các mảnh vỡ liên tục tràn qua khu vực, trong khi những người trong nhà tập trung ở tầng cao.

Vì sao căn nhà khoảng 40 năm tuổi vẫn đứng vững?

Sau khi hình ảnh lan truyền, đây cũng là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất.

Prakash cho rằng một phần câu trả lời có thể nằm ở cách gia đình xây dựng căn nhà khoảng 40 năm trước.

Do công trình nằm gần sông, gia đình ngay từ đầu đã đặc biệt quan tâm đến độ chắc chắn của phần móng. Theo Prakash, họ đã bỏ một khoản tiền đáng kể để gia cố căn nhà và bố trí thêm 2-3 lớp vật liệu thường được sử dụng cho nền đường bên dưới.

“Vì lý do an toàn, chúng tôi cũng đặt hai hoặc ba lớp vật liệu làm đường phía dưới. Vì vậy phần móng được làm khá chắc chắn”, ông kể.

Prakash còn cho rằng chất lượng xi măng và vật liệu xây dựng ở thời điểm căn nhà được dựng lên tốt. Tuy nhiên, đây là nhận định của chủ nhà chứ chưa phải kết luận từ một cuộc kiểm định độc lập.

Theo Prakash, họ đã bỏ một khoản tiền đáng kể để gia cố căn nhà và bố trí thêm 2-3 lớp vật liệu thường được sử dụng cho nền đường bên dưới. Ảnh: India Today.

Trên thực tế, nguyên nhân chính xác giúp căn nhà đứng vững vẫn chưa được xác định.

Một số phân tích cho rằng ngoài kết cấu và phần móng, vị trí căn nhà, góc tiếp xúc với dòng nước cũng có thể góp phần làm giảm tác động trực tiếp của dòng lũ. India Today lưu ý rằng chưa thể khẳng định bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào là nguyên nhân nếu không có một cuộc khảo sát chi tiết về kết cấu công trình và thủy văn.

Nói cách khác, phần móng kiên cố mà Prakash nhắc tới có thể là một yếu tố, nhưng hiện chưa đủ cơ sở để gọi đây là “bí mật” giúp căn nhà sống sót.

Căn nhà cũng không hoàn toàn thoát khỏi sức tàn phá của dòng lũ. Phần phía dưới công trình bị hư hại nặng. Đây vốn là nơi gia đình sử dụng để chứa hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Prakash cho biết một lượng lớn hàng hóa bị mất. Hai phương tiện cùng xe máy và scooter cũng bị dòng nước cuốn đi. “Gần như tất cả đều mất”, ông kể.

Prakash cho biết một lượng lớn hàng hóa bị mất. Hai phương tiện cùng xe máy và scooter cũng bị dòng nước cuốn đi. Ảnh: India Today.

Trong khoảng 1-1,5 giờ, 6 người trong căn nhà chỉ có thể ở lại vị trí cao nhất và chờ dòng nước giảm bớt.

Khi mực nước bắt đầu hạ, những người sống gần đó tìm cách tiếp cận họ. Theo lời Prakash, nhóm cứu hộ nối một đoạn ống giữa các công trình rồi kết hợp với dây thừng để đưa những người mắc kẹt sang phía an toàn.

Laxmi cho biết khoảng 4-5 người hàng xóm đã cùng tham gia cứu gia đình, bất chấp nguy hiểm cho chính họ. Cuối cùng, cả 6 người đều được đưa ra ngoài an toàn. “Chúng tôi cảm thấy mình rất may mắn khi còn sống. Giống như chúng tôi vừa được sinh ra lần thứ hai”, Laxmi nói.

Sau trận lũ, gia đình tạm thời chuyển đến Kathmandu. Phía sau hình ảnh căn nhà xanh còn đứng vững được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội là một khối tài sản lớn đã bị nước cuốn đi hoặc vùi sâu dưới bùn.

Prakash cho biết gia đình gần như phải bắt đầu lại từ đầu. “Những gì từng có ở đây hoặc đã bị phá hủy, hoặc đang nằm dưới bùn. Bây giờ chúng tôi sẽ phải xây dựng lại mọi thứ”, ông nói.

Khi được hỏi liệu có quay trở lại nơi này để bắt đầu cuộc sống một lần nữa hay không, Prakash vẫn trả lời: “Có, chúng tôi sẽ cố gắng bắt đầu lại”.

Đến nay, căn nhà màu xanh vẫn là một trong những hình ảnh đặc biệt nhất được ghi lại sau trận lũ ở Nepal. Tuy nhiên, câu hỏi chính xác vì sao công trình khoảng 40 năm tuổi có thể chịu được sức nước trong khi nhiều thứ xung quanh bị cuốn đi vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.

Nguồn: Times of India, India Today, ABC News Australia