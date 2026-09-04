Iran tấn công mạnh, chiến hạm Mỹ khốn khổ vì khó tiếp tế

Theo giới truyền thông phương Tây, trong bối cảnh các chiến hạm của Hải quân Mỹ đang “chiến đấu trên bờ vực” dưới sự uy hiếp của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran, thủy thủ trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ chỉ nhận được lương thực một tuần một lần.

Theo tờ báo Mỹ New York Times, căng thẳng leo thang trên eo biển Hormuz giữa Iran và Mỹ đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng của Hải quân Mỹ, khiến các binh sĩ Hải quân Mỹ phải chiến đấu chống lại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) với nguồn lực eo hẹp.

“Các tàu chiến trong khu vực cần 420.000 suất ăn và 8 triệu gallon (khoảng 30 nghìn tấn) nhiên liệu mỗi tuần. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Iran đã khiến một số căn cứ và tuyến đường tiếp tế không thể tiếp cận được”, bài báo của NYT cho biết.

Do đó, khoảng 5 đến 6 ngày các tàu chiến của Mỹ mới được tiếp nhiên liệu và lương thực từ các tàu tiếp tế trên biển một lần.

Điều đáng chú ý là đây không phải là lần đầu tiên báo chí Mỹ đưa tin về những khó khăn mà các nhân viên Hải quân Mỹ phải đối mặt.

Trước đó, nhiều ấn phẩm đã đưa tin về các vấn đề trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nơi thủy thủ đoàn phải chịu điều kiện sinh hoạt tồi tệ do nhà vệ sinh bị hỏng và thiếu các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Chính trong bối cảnh đó, đã xuất hiện cái gọi là “cuộc nổi dậy” của các tướng lĩnh tại Lầu Năm Góc: 4 sĩ quan cấp cao tại Bộ Chiến tranh đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng Pete Hegseth rút quân khỏi Trung Đông.

Tuy nhiên, theo báo cáo của tờ Wall Street Journal, người đứng đầu Lầu Năm Góc đang âm thầm gia hạn việc triển khai Quân đội Mỹ ở Trung Đông và thừa nhận rằng, chiến dịch chống lại Iran có thể không kết thúc trong năm nay, khiến các chiến hạm Mỹ có thể phải triển khai dài ngày hơn thường lệ.

Truyền thông Mỹ nhấn mạnh tình hình ở Vịnh Ba Tư đã leo thang mạnh trong những ngày gần đây khi Mỹ và Iran lại đang leo thang căng thẳng quanh eo biển Hormuz bằng các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau khiến cả hai bên đều phải gánh chịu thiệt hại không nhỏ.

Do đó, tình trạng khó khăn đối với việc tiếp tế cho tàu sân bay và các chiến hạm hộ tống có thể còn tái diễn, trước sự uy hiếp của máy bay không người lái và tên lửa Iran. Tình trạng ấy chỉ có thể chấm dứt khi hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.