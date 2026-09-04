Phát hiện hàng loạt cá lạ sau lũ quét: Chính quyền cảnh báo

Loạt cá lạ trôi theo dòng lũ

Giới chức bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, vừa cảnh báo người dân không mua bán hoặc ăn những loại cá lạ xuất hiện tại các sông địa phương sau khi nước lũ từ Nepal cuốn theo nhiều loài cá xuống hạ lưu.

Từ cuối tháng 8, nước từ sông Trishuli của Nepal chảy vào Bihar qua hai tuyến sông lớn Gandak và Kosi, mang theo bùn đất, phế tích, nhiều loại cá và cả thi thể người, động vật.

Mực nước dâng cao cũng khiến cá từ ao, hồ, sông và các hồ chứa bị cuốn khỏi môi trường sống, theo dòng nước trôi đến những khu vực cách xa nơi chúng sinh sống.

Sở Chăn nuôi bò sữa, Thủy sản và Tài nguyên động vật bang Bihar yêu cầu người dân không tiêu thụ, mua hoặc bán những loại cá lạ, bất thường được đánh bắt từ vùng nước lũ.

“Người dân không được ăn bất kỳ loại cá lạ hoặc bất thường nào nếu chưa xác định được danh tính hoặc chưa có xác nhận của cơ quan chuyên môn”, cơ quan này khuyến cáo. Cảnh sát Nepal cũng đưa ra cảnh báo tương tự với người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo giới chức Bihar, nguy cơ không nhất thiết đến từ bản thân các loài cá mà có thể nằm ở những chất ô nhiễm mà chúng tiếp xúc hoặc hấp thụ trong quá trình bị cuốn theo dòng nước.

Có cá nặng tới 45kg

Cá lạ đã được phát hiện tại nhiều khu vực như Tây Champaran, Đông Champaran, Gopalganj, Bagaha và Saran.

Tại Gopalganj và Bagaha, một số ngư dân cho biết họ bắt được những con cá có kích thước lớn bất thường, hình dáng được mô tả giống cá heo.

Ông Chhatu Sahani, một ngư dân tại bến Mangalpur, huyện Gopalganj, cho biết ông hiếm khi chứng kiến những loài cá như vậy xuất hiện trong các mẻ lưới. Nhiều con cá chết sau khi được bắt lên.

Tại Saharsa, ngư dân Vinod Nishad cho biết trong những ngày qua, ông bắt được những con cá nặng từ 27 đến 38kg, thậm chí có con đạt 40-45kg.

Ông Sameer Kumar Sinha, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Ấn Độ, nhận định một số cá lớn xuất hiện tại lưu vực sông Gandak có thể là Bagarius bagarius, một loài cá da trơn nước ngọt thường sống ở những đoạn sông sâu, dòng chảy mạnh và nhiều đá tại Nam Á. Loài này có thể phát triển đến kích thước rất lớn.

Ông cũng cảnh báo cá Bagarius bagarius có thể phân hủy nhanh sau khi chết và kêu gọi người dân tuân thủ khuyến cáo của chính quyền. Trước đó, loài cá này đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm bị đe dọa.

Lo ngại ô nhiễm nguồn nước

Cá lạ không phải mối lo duy nhất. Dòng nước lũ từ Nepal còn cuốn theo lượng lớn bùn đất, thân cây, mảnh vỡ cầu và các công trình bị hư hại.

Trong đó có phế liệu từ các dự án thủy điện bị sập hoặc hư hỏng, cùng nhiều đồ gia dụng và bình khí hóa lỏng bị cuốn khỏi các ngôi làng ngập lụt.

Thi thể người và động vật cũng theo dòng nước trôi xuống Bihar, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nước lũ nhiễm bẩn nếu hòa vào nguồn nước sinh hoạt như giếng hoặc máy bơm tay có thể làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm, trong đó có tiêu chảy, dịch tả, thương hàn và viêm gan A, viêm gan E.

Nước tù đọng sau lũ cũng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, kéo theo nguy cơ gia tăng sốt xuất huyết và sốt rét.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Bihar tiếp tục khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc hoặc sử dụng những nguồn nước có nguy cơ nhiễm bẩn. Người dân cũng được yêu cầu không tiêu thụ cá bất thường đánh bắt từ vùng nước lũ cho đến khi cơ quan chức năng xác định rõ nguồn gốc và mức độ an toàn.

Nguồn: Tổng hợp