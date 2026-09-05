Fed tiến gần quyết định tăng lãi suất: Con số quan trọng được công bố vào tuần sau sẽ là 'phán quyết' cuối cùng

Thị trường lao động Mỹ bất ngờ tăng tốc trong tháng 8, củng cố lập luận rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể nâng lãi suất tại cuộc họp tháng này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào loạt số liệu lạm phát được công bố tuần tới.

Theo báo cáo việc làm mới nhất, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp trong tháng 8, vượt tất cả dự báo trong khảo sát của Bloomberg. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%.

Số liệu tháng 7 cũng được điều chỉnh, xóa bỏ mức giảm việc làm được công bố trước đó. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ có động lực tốt hơn đáng kể so với những gì giới đầu tư từng lo ngại.

Ngay sau báo cáo, thị trường tăng đặt cược Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 16/9. Xác suất tăng lãi suất được phản ánh qua hợp đồng tương lai lãi suất liên bang vượt 60%, từ khoảng 50% trước khi dữ liệu được công bố.

Vail Hartman, chiến lược gia tại BMO Capital Markets, nhận định báo cáo việc làm đã tiếp thêm lý do cho nhóm quan chức Fed muốn thắt chặt chính sách, nhưng chưa đủ để đảm bảo một đợt tăng lãi suất trong tháng này.

"Dữ liệu hôm nay ủng hộ phe 'diều hâu', nhưng chưa tạo ra lập luận mang tính quyết định cho việc tăng lãi suất ngày 16/9", ông nói.

Theo Hartman, dù xác suất tăng lãi suất đã đi lên, dữ liệu việc làm vẫn chỉ đóng vai trò thứ yếu so với lạm phát.

Báo cáo mới cũng chưa cho thấy thị trường lao động đang tạo thêm áp lực đáng kể lên giá cả. Đây là lý do giới đầu tư chuyển sự chú ý sang hai báo cáo quan trọng được công bố tuần tới.

Cục Thống kê Lao động Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 vào ngày 10/9, sau đó 1 ngày là chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Olu Sonola, người đứng đầu bộ phận kinh tế Mỹ tại Fitch Ratings, đánh giá báo cáo việc làm tháng 8 "mạnh một cách rõ ràng", qua đó tái khẳng định sự ổn định của thị trường lao động.

Tuy nhiên, theo ông, CPI mới là dữ liệu có khả năng quyết định cán cân chính sách. Sonola chỉ ra, báo cáo CPI tuần tới mới là con số có thể làm thay đổi cục diện.

Fed hiện đứng trước một bài toán khó. Lạm phát vẫn cao dai dẳng so với mục tiêu 2%, nhưng các quan chức lại chưa thống nhất về việc có cần tăng chi phí vay ngay lập tức hay không.

Nếu dữ liệu tuần tới cho thấy áp lực giá cả nóng trở lại, cán cân trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) có thể nghiêng về phía tăng lãi suất. Ngược lại, nếu CPI và PPI tiếp tục hạ nhiệt, Fed có thể lựa chọn đứng ngoài như trong 5 cuộc họp trước đó trong năm nay.

Sự chia rẽ đã thể hiện rõ tại cuộc họp tháng 7. Khi đó, phần lớn quan chức ủng hộ giữ nguyên lãi suất, nhưng 3 thành viên có quyền biểu quyết muốn tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. 2 quan chức không có quyền bỏ phiếu sau đó cũng tiết lộ rằng họ đồng tình với nhóm muốn tăng lãi suất.

Yelena Shulyatyeva, chuyên gia kinh tế Mỹ cấp cao tại Conference Board, cho rằng một nhóm lớn quan chức Fed đang chờ báo cáo tuần tới để xác định liệu lạm phát có thực sự trên đường trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững hay không.

Quyết định của Fed càng trở nên nhạy cảm khi Tổng thống Donald Trump cùng ngày nối lại chiến dịch gây sức ép lên ngân hàng trung ương.

Trong một bài đăng trên Truth Social mới đây, ông Trump yêu cầu Fed giảm lãi suất, đúng thời điểm thị trường lại gia tăng đặt cược rằng ngân hàng trung ương sẽ làm điều ngược lại.

Tổng thống Mỹ viết: "Hãy hạ lãi suất vì nước Mỹ hiện có mức tín nhiệm mạnh hơn rất nhiều so với chỉ một thời gian ngắn trước đây".

Ông cũng kêu gọi ban lãnh đạo Fed dưới "vị lãnh đạo mới tuyệt vời" phải hành động thông minh hơn và "hãy trở thành những người yêu nước".

Theo Yahoo Finance﻿